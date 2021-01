La 30e édition des Gotham Awards a lancé la saison des récompenses pour les Oscars avec deux triomphes notables: Mexican Sin Señas particulars a été reconnu comme meilleur film international et Nomadland a été nommé meilleur film de l’année. Les deux films réalisés par des réalisatrices.

Les Gotham Awards perpétuent une tradition de trois décennies, au cours desquelles ils récompensent année après année le meilleur du cinéma indépendant produit aux États-Unis et à l’étranger. Dans une année aussi instable que 2021, la cérémonie comprenait des films de tous formats et plateformes, et la cérémonie s’est déroulée pour la première fois virtuellement.

Depuis le Wall Street Cipriani à Manhattan, le président du Gotham Film & Media Institute, a averti que ce serait une soirée d’essais et d’erreurs qui ne serait pas sans défauts techniques. Une prévision qui s’est réalisée avec plusieurs erreurs audio, la moitié des remerciements et d’autres problèmes caractéristiques des conférences virtuelles.

Nomadland (2020)

Parmi les lauréats les plus importants, on trouve le film Nomadland de la réalisatrice Chloe Zhao, qui a également remporté les Gotham Awards il y a deux ans avec son premier long métrage The Rider. Le précieux film sur une femme (Frances McDormand) qui décide de mener une vie en camping-car, est devenu le film préféré de la saison des récompenses depuis son passage dans les festivals de Venise et de Toronto.

En revanche, Sin particulars de Valadez a été reconnu comme la meilleure contribution internationale de l’année. Le film qui raconte l’histoire d’une femme qui se lance à la recherche de son fils adolescent le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, avait déjà remporté la plus haute reconnaissance au Morelia Film Festival et d’autres récompenses à Sundance. .

Sans signes particuliers (2020)

Les prix honorifiques sont allés à Viola Davis dans la catégorie Actrice; Casting pour le casting de The Chicago 7 Trial; Réalisateur pour Steve McQueen; Industrie pour le producteur et réalisateur Ryan Murphy; et enfin celui d’Acteur qui a travaillé comme reconnaissance posthume pour feu Chadwick Boseman.

Les autres grands gagnants étaient Riz Ahmed du meilleur acteur pour The Sound of Metal et la cravate du meilleur documentaire. A Thousand Cuts et Time ont partagé la médaille dans cette catégorie.

Vous pouvez voir la liste complète des gagnants ici.

Restez à l’écoute pour dates clés de la saison des récompenses Dans le lien suivant.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.