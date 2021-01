Le 25 janvier, le tournage de «À tous s’entraîner! Destination Asturies ‘, comédie dans laquelle Santiago Segura revient se mettre devant et derrière les caméras après les récents succès de “ Père il n’y en a pas plus d’un ” et sa suite, “ Père il n’y en a qu’un 2: L’arrivée de la belle-mère ”, le les films espagnols les plus rentables de 2019 et 2020, respectivement.

Le film, écrit par Marta González de la Vega (‘Sin rodeos’, ‘Padre no hay más que uno’), sortira dans les cinémas espagnols en 2021 et sera co-joué par le comédien et acteur Leo Harlem, dans lequel il sera la quatrième fois que je partage un écran avec Segura.

Tous deux joueront un père et un grand-père chargés d’emmener leur fils et ses amis dans un camp. Mais quand le train démarre sans eux et avec les enfants seuls à l’intérieur, une folle poursuite commencera par le père et le grand-père pour se rendre au train, ainsi qu’un voyage fou des enfants où ils feront tous les méfaits qu’ils n’ont pas osé faire. faire devant les anciens.

Luna Fulgencio, Sirena Segura, Diego García-Arroba, Florentino Fernández et David Guapo complètent le casting principal de ce remake d’un film français qui n’est pas encore sorti en France en raison de la pandémie.

Selon Santiago Segura, “un nouveau projet de film est toujours passionnant, mais encore plus si ce projet vous permet de tourner dans un lieu aussi spectaculaire et accueillant que les Asturies”.

Les Asturies seront un autre protagoniste du film. La Principauté des Asturies et la Commission du film naturel des Asturies Paraíso collaborent dans le cadre d’un contrat de parrainage dont le but est de promouvoir la région en tant que destination touristique.

«À tous s’entraîner! Destination Asturies ‘ est une production de Bowfinger International Pictures et Atresmedia Cine en collaboration avec Buendía Estudios et Todos al tren le film AIE qui a la collaboration d’Atresmedia et Movistar +. Warner Bros. Pictures Espagne sera en charge de la distribution du film dans notre pays.

Synopsis officiel:

Manquer un train est toujours douloureux, mais c’est encore pire lorsque les enfants dont vous avez la garde sont laissés à l’intérieur sans un adulte pour les surveiller. C’est le début d’une course folle menée par un père et un grand-père: deux générations qui doivent faire face à leurs propres problèmes; Felipe, un grand-père imaginatif et féministe qui n’a jamais changé de couche et Ricardo, un père hypocondriaque submergé par la situation.

Ils essaieront de prendre le train de nuit où ils ont laissé les enfants seuls. Le rattraper à temps est votre seule chance de réparer vos erreurs.