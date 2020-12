Si vous avez plus de vingt-cinq ans, vous reconnaissez sûrement le moment emblématique du film Cruel Intentions dans lequel Sarah Michelle Gellar et Selma Blair partagent un baiser passionné qui a marqué des générations et qui a été recréé ad nauseam même dans des bandes humoristiques. L’importance de cette séquence est telle que vingt et un ans après le film, dit “pic” a été récemment reconnu comme le meilleur baiser de tous les temps. Bien sûr, sa victoire était l’occasion idéale pour les deux actrices de recevoir le prix et d’essayer également de le recréer avec une ambiance très 2020.

Pendant le MTV Movie & TV Awards: le plus grand de tous les temps, de nombreuses scènes, trajectoires, performances et travaux derrière la caméra ont été reconnus. Cependant, aucune n’était aussi particulière que la catégorie Meilleur baiser de tous les temps où celle de Sarah Michelle Gellar et Selma Blair était reconnue comme insurmontable.

Après avoir reçu le prix, Blair a remercié non seulement pour le prix actuel, mais pour la reconnaissance similaire qu’ils ont tous deux reçu il y a vingt ans lors de MTV 2000. Il a également reconnu l’importance culturelle de la scène, qui aurait marqué plusieurs générations.

“Je pense que la raison pour laquelle le baiser a résonné avec les gens pendant si longtemps n’est pas seulement à cause de la valeur du choc initial”, a déclaré Blair, “mais parce qu’il a été un catalyseur pour que de nombreux jeunes prennent conscience de certains aspects de leur la sexualité et les aider à mettre les gens à l’aise en étant ce qu’ils sont vraiment.

Gellar a ajouté que la scène représentait un changement de paradigme vers une nouvelle dynamique d’acceptation dans la culture populaire. «Et il faisait aussi très chaud», a-t-il reconnu.

«En signe de gratitude, nous voulons le recréer ici pour vous», a déclaré Blair, puis les deux actrices ont rapproché leurs visages pour s’embrasser. Leurs lèvres se sont presque touchées jusqu’à ce qu’un verre transparent apparaisse entre les deux, leur rappelant ainsi qu’à tous les spectateurs que nous nous rencontrons en période de pandémie. Restez en sécurité MTV. Et 2020: c’est fini maintenant », a déclaré Gellar.

Rencontre (qu’est-ce que c’est? Lol) en 2020: 💋 @SarahMGellar @SelmaBlair #MTVAwards pic.twitter.com/Hv1vCEHpun – MTV (@MTV) 7 décembre 2020

Dans Cruel Intentions, Gellar a joué une adolescente d’une école d’élite, qui a aidé le personnage de Blair à reconnaître sa sexualité et à s’ouvrir sans crainte au monde. En plus des deux, le film mettait en vedette Ryan Phillippe et Resse Witherspoon.

Le film est sorti en mars 1999 et est rapidement devenu un classique pour aborder des thèmes tabous et pour présenter des séquences qui scandalisaient certaines personnes. Justement, le baiser entre les deux actrices sur la pelouse est l’un d’entre eux. Un autre aspect emblématique de ce film était la chanson “Bitter Sweet Symphony” de The Verve ou Richard Ashcroft.

Il n’y a pas longtemps, Sarah Michelle Gellar et Selma Blair se sont réunies pour leur deuxième anniversaire en juin dernier. De leur fête avec des masques faciaux, ils ont publié une image où ils partagent un baiser avec un masque et assurent que c’est le plus proche de s’embrasser pour leur anniversaire.

