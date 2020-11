Il y a cinq ans, le Institut mexicain de la cinématographie (IMCINE) a lancé le service de streaming FilminLatino. C’est un projet qui, au fil du temps, s’est imposé comme la principale voie d’accès des téléspectateurs numériques au Mexique au meilleur de la cinématographie nationale. En outre, bien sûr, pour servir de fenêtre aux productions acclamées d’autres latitudes du monde.

FilminLatino propose un large éventail d’options avec des longs métrages de fiction, des documentaires, des films classiques, des courts métrages et des séries pour tous les publics, dans tous les genres cinématographiques et de multiples nationalités, à la fois par des auteurs confirmés et de nouveaux talents.

Le meilleur du cinéma mexicain peut être vu sur FilminLatino et nous vous expliquons ici comment tirer le meilleur parti de la plateforme de cinéma en ligne IMCINE.

Quelles options ai-je pour regarder des films sur FilminLatino?

FilminLatino a plusieurs façons pour vous de commencer à explorer son immense catalogue. Analysons chacun d’eux afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux:

Contenu gratuit

C’est correct! Vous n’avez pas besoin de vous abonner à FilminLatino pour commencer à profiter de ses productions plébiscitées, puisque plus de la moitié de son offre est disponible gratuitement. Visitez la section “GratisMx” où vous aurez à votre disposition une sélection exceptionnelle de longs métrages, animations, courts métrages et documentaires mexicains.

Connectez-vous simplement avec votre adresse e-mail, un mot de passe, un nom d’utilisateur et votre date de naissance. Et prêt! C’est tout ce que vous avez à faire pour commencer à explorer le vaste catalogue de FilminLatino.

Loyer et abonnements

Si vous avez besoin de voir ou de connaître la disponibilité d’une production spécifique qui n’est disponible que pour les utilisateurs Premium de la plate-forme, vous avez la possibilité de louer ce film individuellement pendant 48 heures. En plus de vous inscrire, vous devrez entrer un mode de paiement.

Si vous profitez déjà régulièrement de l’offre FilminLatino, pourquoi ne pas vous abonner? En tant qu’utilisateur Premium, vous pourrez voir la grande majorité des titres du catalogue autant de fois que vous le souhaitez, sans limitation! Choisissez entre un abonnement mensuel de 80 $ ou un abonnement semi-annuel d’une valeur de 453 $. Une offre bien plus attractive au rapport qualité-prix par rapport aux autres plateformes de streaming du marché.

Films de diamant

FilminLatino propose également, pour une durée limitée, des œuvres de culte et quelques-uns des films les plus attendus de l’année. Ces films sont loués individuellement, que vous soyez un utilisateur enregistré ou un utilisateur Premium, et vous disposerez de 72 heures pour les visionner. Comment distinguer ces productions? Vous les reconnaîtrez à leur icône de diamant distinctive. Bien entendu, le paiement supplémentaire pour ce contenu sert à compenser les propriétaires des droits cinématographiques.

Où puis-je regarder FilminLatino?

Le contenu FilminLatino peut être visualisé sur une large gamme d’appareils électroniques pour satisfaire tous vos besoins en tant que cinéphile. Vous pouvez profiter de films et de séries individuellement et intimement depuis votre smartphone ou partager l’expérience avec toute votre famille sur le plus grand écran de la maison.

Vous pouvez accéder au catalogue FilminLatino avec le navigateur Web sur PC et MacOS, des applications mobiles gratuites pour iOS et Android, ainsi qu’AndroidTV, AppleTV et certaines Smart TV.

Trouvez facilement du contenu spécialisé

L’équipe FilminLatino a fait un effort monumental pour offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience en matière de localisation de contenu plus spécifique de manière rapide et conviviale.

L’onglet «Collections», composé de plus d’une centaine de regroupements de films, séries et courts métrages, est la meilleure option pour commencer à découvrir tout ce que vous pouvez voir sur la plateforme. Explorez le catalogue par genres et tendances cinématographiques, par thèmes narratifs ou passez en revue la filmographie de certains des acteurs et réalisateurs les plus influents de l’histoire du septième art.

Si vous aimez les films qui ont marqué les festivals et expositions de cinéma nationaux et internationaux les plus connus, l’onglet “Chaînes” sera votre billet pour découvrir les films de compétitions comme Cannes, Venise, la Berlinale, le FICG ou le GIFF, disponible sur FilminLatino. Le contenu de la plus petite maison ne pouvait pas non plus manquer. Avec la section «Enfants», vous aurez un accès immédiat à une myriade de productions strictement destinées aux enfants. Un type de cinéma familial difficile à trouver sur d’autres plateformes.

Ajouter du contenu à votre liste de surveillance

Maintenant, vous vous demandez peut-être: puis-je mettre de côté le contenu que je trouve lors de la navigation dans le catalogue pour une consultation ultérieure? Clair! Et c’est très simple. FilminLatino vous propose deux options standard pour séparer le contenu. Avec «À regarder plus tard», vous pouvez envoyer toutes vos séries et films à une liste de tâches générale; tandis que l’option “Favoris” vous permettra de distinguer ceux que vous considérez comme vos favoris. Il convient de noter que ces options servent également à mettre de côté les futures versions du service de streaming.

Créez vos propres listes

Nous avons tous vécu cela. Vous entrez dans votre watchlist et toutes vos productions constituent une seule et interminable rangée de projets très différents les uns des autres. Avec cela, certains de ces bijoux que vous aviez tellement envie de voir finissent par être déplacés vers le bas de vos boucles d’oreilles à chaque nouvel ajout.

FilminLatino vous permet de personnaliser votre expérience cinématographique en créant vos propres listes de contenu. En plus des boutons «À regarder plus tard» et «Favoris», il existe une troisième option appelée «Enregistrer». Une fois que vous avez cliqué dessus, une boîte apparaîtra au bas de laquelle vous verrez l’option “Créer une liste …” Donnez un nom à vos listes et classez vos séries et films préférés à votre guise.

Exprimez votre opinion

Les utilisateurs peuvent attribuer une «note» symbolique de 0 à 10 à chacune des productions qui composent l’offre FilminLatino, ouvrant ainsi un débat sain et servant de guide aux autres utilisateurs. Lors de l’évaluation d’un film, en dehors de votre score numérique, vous pouvez ajouter un commentaire de pas plus de mille caractères exprimant une opinion plus approfondie sur ce que vous avez vu. Ces évaluations sont publiques et modifiables. De plus, vous pouvez lire les critiques de la presse spécialisée à côté des évaluations des utilisateurs.

Partagez votre profil et / ou suivez d’autres utilisateurs

FilminLatino est également intéressé par la création d’une communauté saine de cinéphiles, c’est pourquoi cela fonctionne comme une boîte aux lettres.

Depuis «Votre compte», vous pouvez modifier les paramètres pour permettre au reste des utilisateurs de FilminLatino de voir ou non votre profil publiquement, afin qu’ils puissent connaître les productions que vous avez vues, explorer vos listes personnalisées, vos notes, etc. Apprenez-en un peu plus sur vos films et réalisateurs préférés. De même, vous pourrez consulter le profil des autres utilisateurs sur FilminLatino pour vous tenir au courant de leur activité.

Consultez les prochaines versions

Chaque semaine, un grand nombre de versions arrivent sur FilminLatino. Certains d’entre eux sont des titres classiques ou des productions indépendantes, d’autres sont des nouveautés qui ont eu une tournée réussie en salles, Il y a aussi le contenu des meilleurs festivals et expositions de films, en plus des premières simultanées du circuit culturel.

Pour vous tenir au courant de toutes les productions dont vous pourrez profiter dans un futur proche, vous pouvez consulter l’onglet “Plus”, qui affiche les options pour voir les titres qui ont été ajoutés dans les “Derniers jours” ou ceux qui devraient arriver ” Bientôt”.

N’oubliez pas non plus, lors de votre inscription, d’autoriser l’envoi de la newsletter FilminLatino à votre adresse e-mail. Grâce à cela, vous recevrez chaque semaine des informations sur les premières et les actualités de la plateforme.

Pour commencer à découvrir tout ce que FilminLatino a pour vous, visitez: filminlatino.mx

FilminLatino IMCINE