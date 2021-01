Contrairement à ce que pourraient suggérer ses plus de dix ans et ses 23 films, Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est né presque accidentellement. Le studio ne détenait pas les droits du film sur ses personnages imprimés les plus emblématiques, ce qui l’a conduit à se tourner vers des héros moins connus du grand public. Cette faiblesse apparente est devenue l’une des plus grandes forces de la franchise. Non seulement parce que les personnages en question constituaient le noyau des Avengers, mais parce que cela lui permettait de grandir horizontalement en l’absence d’axe central dans l’histoire, contrairement par exemple aux X-Men qui ne pourraient jamais se passer complètement de Wolverine.

Ce traitement lui a permis de s’adapter sans complications majeures à l’infinité de variantes qui ont émergé en cours de route, comme l’inclusion brutale de Spider-Man. Cependant, il a également facilité l’utilisation maximale de ses différents personnages lorsque les bases de l’intrigue l’exigent. Ce fut le cas d’Iron Man, dont le mélange d’éléments technologiques et fantastiques a contribué aux premiers pas de Phase One, qui cherchait sa propre essence dans un cinéma de super-héros marqué par le Batman hyper-réaliste de Christopher Nolan. Le charisme et le talent de Robert Downey Jr. ont fait le reste.

Le dénouement de la saga Infinity, ainsi que le départ imminent de Tony Stark et Steve Rogers ont poussé les fans à spéculer sur qui pourrait devenir la nouvelle pierre angulaire de la franchise. À l’époque, on parlait du docteur Strange pour les possibilités que représentent ses pouvoirs mystiques, ainsi que du capitaine Marvel pour sa nature cosmique et les désirs de l’étude d’aller de plus en plus profondément dans l’espace.

Mais les événements en coulisses ont fait Sorcière écarlate sera ajouté à la liste en émergeant comme la solution possible à certaines des plus grandes questions entourant l’avenir du MCU à la veille de sa phase quatre. Et c’est que sa double nature mutante / vengeresse, qui représentait autrefois de grands dilemmes, peut désormais protéger la clé de l’inclusion anticipée des enfants de l’atome. Après tout, nous parlons d’un personnage très puissant, qui n’a pas toujours été en mesure de garder le contrôle sur l’impression, mais pas sur le grand écran.

L’existence tortueuse de Wanda Maximoff

Presque tous les personnages de Marvel ont un passé orageux, mais c’est leur réponse qui a défini leurs chemins respectifs. Plus compliqué a été le voyage de Wanda Maximoff, dont le sort imprimé semblait scellé depuis ses débuts dans la bande dessinée en 1964. D’origine mutante, avec des pouvoirs divins ajoutés après sa naissance, propriétaire d’une enfance traumatisante et recrutée par son père Magneto pour son tyrannique Fraternité. Il était facile de penser que sa chance changerait après avoir rejoint les Avengers l’année suivante, mais même son appartenance aux héros les plus puissants de la planète ne pouvait pas lui donner une stabilité émotionnelle. Le résultat est une carrière pleine de hauts et de bas, y compris des exploits mémorables comme la défaite de Dark Phoenix ou l’élection en tant que sorcière suprême par l’oeil d’Agamotto, mais aussi quelques-uns des moments les plus sombres de la maison d’édition, comme le démantèlement des Avengers ou la disparition de la quasi-totalité de la population mutante. Une grande partie de cela avec ses capacités extraordinaires qui lui permettent de manipuler la réalité.

Les origines cinématographiques de Scarlet Witch sont différentes, car la double répartition des droits entre Marvel et Fox a empêché le MCU de faire référence aux mutants. Ses capacités ont également changé, car le cinéma se limitait à l’exploration des pouvoirs psioniques, de la télékinésie, de la télépathie, du vol et même de la désintégration, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais la douleur est toujours là. Après tout, nous parlons d’une jeune femme qui a perdu ses parents à l’âge de dix ans et qui est restée enterrée pendant trois jours en contemplant une bombe qui n’a jamais explosé; elle était dotée de pouvoirs qu’elle ne comprend pas entièrement avec la pierre mentale; Il a été témoin de la mort de son frère jumeau; ses erreurs à Lagos ont inspiré la création des accords de Sokovie qui ont conduit à la guerre civile entre les super-héros; il a dû détruire le joyau qui a donné vie à sa vision bien-aimée dans un effort désespéré pour empêcher la victoire de Thanos, seulement pour découvrir que les sacrifices étaient vains avec le méchant remontant le temps et arrachant l’objet de l’androïde.

Cette colère refoulée était la clé de la victoire de l’héroïne sur Thanos dans Avengers: Fin de partie (2019), mais l’exploit a été interrompu par une attaque massive de ses armées. A propos, Kevin Feige a confirmé que le guerrier “est probablement proche des échelons supérieurs du pouvoir”. après avoir rendu le Titan fou plus effrayant que jamais [vía].

La séquence, qui contraste avec l’attaque collective de Captain America, Iron Man et Thor, n’était pas une coïncidence, ni un simple moment de gloire pour le personnage. C’était une démonstration claire que son pouvoir, mystérieusement semé par Wolfgang von Strucker d’HYDRA avec la Mind Stone, n’a pas atteint son plein potentiel. Non moins important est que, contrairement à d’autres personnages qui ont traité directement de ces objets cosmiques, Scarlet Witch n’est rien de plus qu’une jeune femme confuse par sa nouvelle nature. Ou comme elle l’a dit elle-même à Vision in Civil War (2016), «J’avais l’habitude de penser à moi d’une certaine manière. Mais, après ça… je suis autre chose. Et c’est toujours moi, je pense. Mais ce n’est pas ce que tout le monde voit«.

WandaVision ou le début d’une nouvelle ère

WandaVision (2020) pourrait représenter une nouvelle étape dans la débâcle de Scarlet Witch. Les premières avancées suggèrent que la jeune femme est déjà capable de manipuler la réalité, même s’il reste à voir si ce que l’on voit à l’écran s’est réalisé dans le style de House of M, le résultat d’une illusion auto-imposée pour éviter la douleur ou le chagrin. manipulation d’un adversaire supérieur – les rumeurs parlent de Méphisto et d’autres êtres de la pègre – qui a l’intention d’exploiter leurs pouvoirs à des fins malveillantes. Dans tous les cas, tout indique que le guerrier deviendra un nouveau casse-tête pour le groupe de héros et cela ne pourra être résolu que par un expert en arts mystiques comme le docteur Strange. Rappelons qu’Elizabeth Olsen a été confirmée pour Multiverse of Madness, qui, comme son nom l’indique, marquerait le saut absolu vers le multivers avec lequel les possibilités deviennent littéralement infinies. Cela pourrait inclure de nouvelles confrontations avec Loki d’Endgame, qui fera bientôt ses débuts dans sa propre série; une alliance entre les araignées de Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire; ainsi que l’incorporation tant attendue de X-Men.

Les X-Men deviennent particulièrement importants pour l’avenir de la franchise. Contrairement aux Defenders, qui n’avaient pas grand chose à faire dans la lutte contre Thanos ou les Fantastic Four – dont la conversion peut avoir lieu à tout moment – les mutants ne sont pas les conséquences d’une expérience ratée, mais le résultat de l’évolution. Et bien que Kevin Feige répète sans cesse que le public familier avec la bande dessinée comprend que chaque personnage peut vivre des aventures individuelles, il semble peu probable que des guerriers aussi puissants que Charles Xavier, Magneto ou Jean Grey ne participent pas à Infinity War.

Les modifications apportées par Scarlet Witch pourraient changer cela et pourraient même ouvrir les portes à des ajouts de rêve comme Quicksilver d’Evan Peters, qui dépassait de loin celui d’Aaron Taylor-Johnson. Après tout, le retour de JK Simmons avec JJ Jameson dans Spider-Man: loin de chez soi (2019) montre clairement que tout est possible dans cette saga en constante expansion.

Scarlet Witch comme symbole d’intolérance

Les possibilités de Scarlet Witch au sein du MCU ne se limitent pas aux aspects narratifs. Tout au long de son histoire, la maison d’édition a mis à profit les propriétés symboliques de ses différents personnages pour garantir l’identification du public et la transmission des messages importants. Cette pratique a été portée sur grand écran à plusieurs reprises et a été la clé du succès de la franchise cinématographique. Un exemple en est un Captain America qui a cessé d’être une référence exclusive aux États-Unis pour devenir un défenseur des valeurs universelles, ainsi qu’une Panthère noire qui a fait rêver des milliers de fans afro-américains d’être le premier grand super-héros cinématographique de la couleur. .

Tout au long de leurs près de 60 ans d’histoire imprimée, les mutants ont toujours été le véhicule parfait pour illustrer l’intolérance et la haine de tant de droits naturels à la vie. Une exploration plus approfondie de Wanda Maximoff pourrait essayer quelque chose de similaire, seulement dans ce cas avec une jeune femme incapable de parvenir à la rédemption face à un monde qui profite de chaque pierre d’achoppement pour lui rappeler continuellement ses faiblesses et ses erreurs.

Non moins important est le fait que Scarlet Witch pourrait devenir le premier personnage de bande dessinée à faire face à la dépression causée par la perte – un élément récurrent dans la construction d’innombrables super-héros, mais qui n’a été exploré que superficiellement dans ses différents adaptations. Ceci et d’autres maux psychologiques ont été historiquement considérés comme des sujets tabous dans la société et, par conséquent, dans l’industrie du divertissement. Son approfondissement devient particulièrement important en ces temps.

Wanda Maximoff n’a jamais été le personnage le plus populaire de Marvel Comics, mais cela n’a jamais entravé un MCU qui a toujours su exploiter les meilleurs attributs de chacun de ses héros. Dans le cas de faire de même avec la jeune femme, la franchise pourrait faire un saut évolutif transcendantal pour garantir la continuité pendant de nombreuses années.

Luis Miguel Cruz