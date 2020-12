Sean Baker et Neill Blomkamp ont profité de ce 2020 pour relancer un film à l’instar de Steven Soderbergh avec ‘Let them talk’. Deux projets dont nous avons connu l’existence une fois leur production commencée – dans le cadre des mesures de sécurité nécessaires – qui, une fois terminés, seront vendus au plus offrant.

First Variety rapporte que Baker a tourné cet automne une comédie noire au Texas intitulée ‘Fusée rouge’. Comme d’habitude, c’est une production indépendante filmée derrière le dos de l’industrie et qui a eu des ressources très restreintes.

Pour l’instant, aucun détail ne s’est produit, si ce n’est qu’il met en vedette Simon Rex (‘Scary Movie 3, 4 et 5’) et co-écrit par Chris Bergoch, également co-scénariste de trois des quatre films du réalisateur américain: ‘Starlet »,« Tangerine »et surtout« The Florida Project ».

De son côté, Deadline anticipe que Blomkamp a également commencé à tourner un autre “petit” film, en l’occurrence un thriller d’horreur surnaturel qu’il a également écrit et dont bien sûr, aucun détail de l’intrigue n’a transcendé pour l’instant.

Ce n’est pas à propos ‘L’enfer’, un film qui, comme annoncé en octobre 2019, devait interpréter Taylor Kitsch. Justement, l’irruption dans nos vies du coronavirus a provoqué le report du tournage de celui-ci à 2021. C’est alors que le réalisateur sud-africain en a profité pour récupérer un ancien projet plus économique et surtout plus gérable, compte tenu des circonstances.

Un film toujours sans titre défini qui aime ‘L’enfer’, qui sera produit par AGC Studios, et dont le tournage se poursuivra jusqu’au printemps prochain dans des endroits sauvages de la province la plus à l’ouest du Canada.

Un “petit” film mettant en vedette des acteurs canadiens peu connus qui, selon Deadline, ont néanmoins une quantité importante d’effets spéciaux comme les -pour l’instant- trois films réalisés par Blomkamp: ‘District 9’ (2009), ‘Elysium ‘(2013) et’ Chappie ‘(2015).