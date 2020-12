Dans le cadre d’une section supplémentaire au Festival international du film de Morelia (FICM) cette année, en ce moment le Exposition de cinéastes autochtones mexicains. Il s’agit d’une initiative qui vise à promouvoir le cinéma raconté par des femmes du point de vue des groupes autochtones afin de rapprocher le spectateur de l’univers et de la force culturelle de ces peuples du Mexique.

L’exposition est possible grâce à PROCINE CDMX et RED México et se compose de cinq longs métrages et cinq courts métrages qui seront diffusés gratuitement du 15 novembre au 15 décembre, via la télévision ouverte et Internet.

Les longs métrages et les communautés auxquelles ils appartiennent sont les suivantes:

Nous marchons toujours, par Dinazar Urbina (Mixteca) Réunions: 2501 migrants, par Yolanda Cruz (Chatina) Gens de la mer et du vent, par Ingrid Eunice Fabián (Zapotec) Tío Yim, par Luna Marán (Zapotec) TOTE_Abuelo, par María Sojob (Tsotsil) )

Oncle Yim (2019)

La section de courts métrages comprend la sélection suivante:

Arcángel, par Ángeles Cruz (Mixteca) Rojo, par María Candelaria Palma (Afro-indigène) Pox, boisson sacrée, par Dolores Santiz (Tsotsil) Yolem Jammut – Yoreme Woman, par Iris Villalpando (Yoreme) Kárapani Tsínharhini, par Magdalena Cacari (P’urhépecha )

Selon la déclaration de la FICM, tous les audiovisuels «montrent la pluralité et la complexité du Mexique multiethnique et multiculturel que nous sommes, et montrent également leur point de vue en tant que femmes autochtones et en tant que réalisatrices».

Les chaines de télévision où les œuvres seront diffusées seront Capital 21, Channel 22, TV UNAM et ILCE-CANAL15 pour Mexico; Canal 28 à Nuevo León; TV 4 à Guanajuato; Canal 10.1 à Querétaro; SET TV à Puebla; 15,1 TV de Morelos; et CORAT TVT 1, 2 et UJAT à Tabasco.

En plus des films et des courts métrages, trois conversations avec tous les cinéastes déjà préenregistrés seront également à la disposition des intéressés. Ils peuvent être entendus sur Radio IPN et au format podcast sur Spotify. Dans ceux-ci, les modérateurs et les cinéastes abordent les questions d’identité, les perspectives de genre, les récits cinématographiques modernes utilisés par les communautés autochtones et les effets créatifs et logistiques sur le cinéma causés par la pandémie.

Vous pouvez consulter les horaires et les lieux où les films et courts métrages seront exposés en entrant ici.

Morelia International Film Festival FICM FICM 2020 Échantillon de cinéastes mexicains indigènes



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.