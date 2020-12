Bloomberg

Le directeur de l’AIE voit un signe “ inquiétant ” pour l’objectif climatique

(Bloomberg) – Les efforts mondiaux pour réduire le gaspillage d’énergie ont connu un revers majeur en 2020, négligeant un moyen relativement simple de réduire les émissions et d’atteindre les objectifs climatiques. C’est la conclusion d’un rapport de l’Agence internationale. L’Agence de l’énergie (AIE), qui a enregistré la plus faible amélioration de l’efficacité énergétique depuis 2010, alors que les investissements dans les technologies capables de réduire les émissions ont ralenti au milieu de la tourmente économique provoquée par la pandémie. l’énergie en 2020 est la plus lente de la dernière décennie. C’est un message très inquiétant », a déclaré le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, lors d’une conférence de presse. «Sans une amélioration très robuste et rapide de notre efficacité énergétique, nos chances d’atteindre nos objectifs énergétiques et climatiques sont très minces.» Le rapport met en évidence un défi pour les décideurs qui cherchent à améliorer la façon dont le monde consomme de l’énergie de presque tous les horizons de la vie. Même si les émissions chuteront en 2020, les progrès instables de l’efficacité énergétique pourraient avoir des conséquences à long terme sur le climat, bien supérieures à la diminution temporaire des émissions cette année. Améliorer la façon dont le monde pondère ses bâtiments, En plus de démarrer ses voitures dans les 20 prochaines années, il générerait une diminution d’environ la moitié de la pollution liée à l’énergie nécessaire pour garantir que les pays atteignent les objectifs climatiques fixés dans l’Accord de Paris, a indiqué l’AIE. ” Avec les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique est l’un des piliers des efforts mondiaux pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques », a déclaré Birol dans un communiqué. L’AIE s’attend à une intensité énergétique, définie comme l’énergie produite par dollar d’activité L’économie s’est améliorée de 0,8% cette année, soit environ la moitié du taux des deux années précédentes, tandis que les investissements dans l’efficacité énergétique ont diminué. Ils augmenteront de 9% cette année. L’augmentation des ventes de voitures électriques, qui sont beaucoup plus efficaces que leurs cousins ​​à moteur à combustion interne (ICE) mais qui représentent une petite fraction des ventes totales, a été le seul point positif pour l’industrie automobile. . Les ventes de voitures ICE neuves et plus efficaces ont chuté.Avec la baisse des prix de l’énergie, les exploitants de bâtiments industriels et commerciaux sont moins incités à investir dans des mesures visant à accroître l’efficacité, ce qui nécessite un investissement initial mais finit par économiser plus d’argent pour les gouvernements devront redoubler d’efforts pour accroître l’efficacité énergétique, a noté l’AIE. Jusqu’à présent, l’essentiel de l’effort est réalisé en Europe, qui a représenté 86% de la relance annoncée pour l’efficacité au niveau mondial. Le manque de dépenses en efficacité énergétique peut également être une occasion manquée de relance. Les dépenses de relance actuelles dans la région contribueront à créer environ 2 millions d’emplois à temps plein entre 2021 et 2023, selon l’AIE, principalement en Europe. Une augmentation des dépenses en efficacité énergétique pourrait créer 4 millions d’emplois supplémentaires, a déclaré l’AIE.Note originale: le chef de l’IEA voit un signal “ perturbateur ” pour l’objectif climatique (1) Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com en avance avec la source d’information commerciale la plus fiable. © 2020 Bloomberg LP