Il semblerait que la maison de la souris ait retrouvé sa nouvelle oie qui pond des œufs d’or et tout cela grâce à Matthew Vaughn. Tel que rapporté par MovieWeb, Disney prévoit sept nouveaux projets Kingsman.

De nouveaux films et une série télévisée Kingsman sont en cours de développement.

Le réalisateur, qui a présenté la bande dessinée Mark Millar et Dave Gibbons à l’écran, n’a pas l’intention de donner une pause à sa franchise de super espions, même si Fox a récemment été acheté par le studio du château et que le studio du château est en attente. première de The King’s Man.

Zygi Kamasa, PDG de Marv – une société de production fondée par Vaughn – a révélé dans une interview à Deadline, que la société avait déjà ces sept suites en pré-production, confirmant que les histoires sont prêtes. En outre, l’exécutif a annoncé qu’il y aurait également une série télévisée basée sur la propriété. Dans un extrait de la conférence, il a ajouté ceci:

«Nous voulons développer l’entreprise et la propriété. Nous travaillons sur une série télévisée Kingsman et il y a deux ou trois franchises en développement dans l’univers Kingsman. “

Taron Egerton à Kingsman.

Maintenant qu’il y aura sept nouveaux projets Kingsman, nous devrons attendre les résultats. D’un autre côté, Le prochain événement de Marv est le film Tetris avec Taron Egerton.

roi



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.