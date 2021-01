L’un des films de l’univers cinématographique Marvel dont on sait moins est ‘Spider-Man 3’ et même si beaucoup a été dit sur l’arrivée de nombreux personnages, rien de tout cela n’a été officiel, car il s’agit de fuites qui pourraient changer d’un moment à l’autre et il n’y a même pas de nom officiel pour ce troisième opus, qui pourrait être découvert jusqu’à l’arrivée du premier trailer comme cela s’est produit avec ‘Avengers: Fin de partie’, mais pour éviter toute confusion, Kevin Feige a donné un Nom provisoire de ‘Spider-Man 3’.

Actuellement, le troisième volet de Spider-Man au sein du MCU est en production et devrait être une version de Spider-Verse en live-action, car il a été dit qu’ils reviendraient les deux Tobey Maguire comme Andrew Garfield au rôle de Spider-Man, ainsi qu’en arrivant aux côtés de grands méchants comme Electro et Doc Ock, joué à nouveau par Jamie Foxx et Alfred Molina.

Lors d’une interview pour ComicBook, Kevin Feige a parlé de ce nouveau film et pour éviter toute confusion, il lui a donné un nom de travail de ‘Spider-Man 3’ pour éviter d’être confondu avec celui interprété par Sam Raimi:

“C’est surréaliste pour moi que nous parlions de ‘Spider-Man 3’. J’ai travaillé sur un film intitulé ‘Spider-Man 3’ il y a de nombreuses années réalisé par M. Sam Raimi. Donc, clairement, c’est un raccourci pour cela. ‘ Spider-Man 3 ‘maintenant, d’accord. Nous l’appelons’ Homecoming 3 ‘”.

Fait intéressant, Kevin Feige retournera travailler avec Sam Raimi, puisqu’il sera le directeur de ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’, qui sera très connecté aux deux ‘Spider-Man 3’ comme avec la série «WandaVision», qui sera le début de la phase quatre du MCU et arrivera sur la plate-forme Disney + à partir du prochain 15 janvier 2021 et de contracter Disney +, CLIQUEZ ICI.