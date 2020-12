L’année 2020 a peut-être été la plus compliquée pour l’industrie du divertissement, car les cinémas ont fermé pendant plusieurs mois et il y a eu des retards dans toutes leurs productions, en plus de l’arrêt de la production cinématographique et télévisuelle en raison de la pandémie de Covid-19 et ce jour, il a été annoncé que ‘Free Guy’ Il a une nouvelle date de sortie après avoir duré plusieurs mois, mais il semble que les studios ne soient pas encore prêts pour cette sortie.

Le prochain grand projet de Ryan Reynolds est ‘Free Guy’, une comédie de science-fiction réalisée par Taxe Shawn et mettant en vedette Jodie Comer, Joe Keery et Ryan Reynolds, où l’acteur joue un caissier de banque qui se rend compte que son monde est un jeu vidéo, alors il décide de commencer à vivre des aventures au-delà de ce que son personnage a comme fonction dans ce monde fantastique.

Ce film de la 20th Century Fox semble avoir déjà trouvé une date de sortie possible, car il était prévu à l’origine dans le passé. 5 juillet 2020 et après que sa date de sortie a été tirée pour ce jour, nous savons enfin que ‘Free Guy ‘a une nouvelle date de sortie et ce sera pour lui le 21 mai 2021, en attendant que ce soit le dernier mouvement de cette production.

Fait intéressant, Ryan Reynolds a de grands espoirs pour ce nouveau film en déclarant qu’il a été son meilleur film même au-dessus de ses deux performances de Dead Pool, un personnage qui devrait enfin atteindre l’univers cinématographique Marvel, puisque l’acteur travaille avec Marvel Studios pour son arrivée dans la franchise.