Le film solo Flash dans DC Extended Universe semble être l’un des plus importants de la franchise, car il servira à réorganiser le DCEU, en plus d’expliquer le multivers, qui a déjà exploré le Arrowverse, plus précisément avec le crossover “ Crisis on Infinite Earths ”, mais apparemment une participation pourrait être répétée, car Grant Gustin pourrait apparaître dans «The Flash».

L’un des croisements les plus importants dans le genre des super-héros était «Crise sur des terres infinies», même au dessus ‘Justice League’, comme on a vu un grand nombre de héros des différentes séries DC, même certains qui n’appartiennent pas à la chaîne CW et une participation particulière de certains acteurs qui sont revenus pour reprendre leur rôle, tel est le cas de Burt Ward, qui a joué Robin pendant la série ‘Batman’ d’Adam West.

Selon les informations de Daniel Richtman, Grant Gustin pourrait apparaître dans ‘The Flash’, car il est en cours de négociation que l’acteur a une participation dans le film mettant en vedette Ezra Miller, avec qui il a eu une participation particulière que personne n’avait imaginée, ce qui semble être qu’il a donné l’idée du nom de Flash à sa version de Barry Allen.

Le film solo “ Flash ” devrait sortir en salles par le 4 novembre 2022 et un grand nombre de personnages sont attendus du passé du DCEU et de DC, car il a été confirmé que Michael Keaton reviendrait au rôle de Batman et il a été spéculé qu’il apportera un grand nombre de personnages, tels que Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger Dans le rôle de Pingouin et M. Freeze respectivement, bien que ces moulages n’aient pas été officiellement réalisés.