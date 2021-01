Le retour de Jared Leto dans le rôle de Joker pour ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ Ce fut une grosse surprise pour les fans de DC Extended Universe, car le personnage n’a pas été bien accueilli après sa participation à “ Suicide Squad ”, en plus de montrer une fermeture apparente du méchant dans ‘Oiseaux de proie’, Mais apparemment, l’acteur ne veut pas abandonner ce rôle, car selon certains rapports, Jared Leto veut une nouvelle histoire de Joker.

Le film ‘Suicide Squad’ a été l’une des causes du déclin de l’univers étendu de DC, car il ne plaisait pas aux fans et l’une des choses qui dérangeait le plus était la version la plus extravagante de Jared Leto, puisque Joker a été présenté comme un gangster, laissant derrière lui la version de Heath Ledger, considéré comme la meilleure interprétation de ce méchant.

Selon les informations de Daniel Richtman, Jared Leto veut une nouvelle histoire de Joker, puisque apparemment sa participation à ‘Zack Snyder’s Justice League’, rendra son personnage justifié et demande qu’un film ou une série soit tourné sur la manière mettre fin à la vie de Robin et brûler Wayne Manor, quelque chose qui a été laissé entendre compte tenu de certains détails présentés dans «Batman v Superman: l’aube de la justice».

Jusqu’à présent, on sait seulement que sa participation sera très brève à la «Snyder Cut», car ce sera environ cinq minutes dans deux scènes différentes, une dans le cadre du cauchemar de Bruce Wayne et une autre en tant que type flashback, où il devrait avoir un changement radical de look, car il laissera derrière lui tatouages ​​et prothèses dans dents, en plus d’avoir les cheveux longs, ce que nous avons vu dans les versions de Heath Ledger et Joaquin Phoenix.