Le troisième volet de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel est enfin en phase de production et tout au long de ces jours, des photos ont été divulguées des rues d’Atlanta où ce film est tourné et parmi elles, nous avons vu Tom Holland portant un nouveau costume “Spidey” et quelques détails qui ont révélé peu de choses sur l’intrigue, mais qui a également été capturé Harry Holland dans ‘Spider-Man 3’, C’est vrai, le frère de Tom Holland.

Tout indique que le troisième film de Spider-Man au sein du MCU sera l’un des plus importants du MCU, puisque nous verrons une version live-action du Spider-Verse, comme nous verrons les trois versions de Spider-Man dans le même film, en plus de plusieurs méchants comme Electro et Doc Ock, d’autres participations spéciales telles que Docteur Strange et apparemment à Charlie Cox comme Daredevil, entre autres acteurs.

Grâce aux réseaux sociaux et a divulgué des photographies de l’ensemble des enregistrements et vous pouvez y voir Harry Holland dans ‘Spider-Man 3’ et a été vu sur une plate-forme et effectuant une sorte de cascades, il a donc été spéculé qu’il pourrait donner vie à Harry OsbornBien que cela semble être très compliqué pour que cela soit une réalité, mais cela pourrait simplement être une sorte de camée ou de participation spéciale.

Premières images de Tom Holland depuis le tournage de # Spiderman3 (1/3) (Qui a marché sur le plateau était aussi son frère Harry Holland) Via JustJared pic.twitter.com/D2da4M02Nb – Multitematix #WakandaForever (@multitematix) 17 janvier 2021

Curieusement, on a dit que le personnage de Norman Osborn pourrait bien apparaître dans cet épisode et on a dit que l’acteur Willem Dafoe pourrait rejouer ce personnage, bien qu’il ne s’agisse que de rumeurs, puisque sa participation à cet épisode n’a pas été confirmée, mais cela pourrait bien être l’une des grandes surprises que ce film nous réserve, qui a une date de sortie du 17 décembre 2021.