Après une pause dans les enregistrements en raison de la pandémie de coronavirus, ils sont revenus sur les enregistrements de “ Matrix 4 ”, qui sera à nouveau en vedette par Keanu Reeves et Carriee-Anne Moss, maintenant sous la direction de Lana Wachowski, mais pour l’instant on en sait peu sur l’intrigue possible de cette suite et cherchant à dissiper certains doutes, Priyanka Chopra a parlé de son rôle dans «Matrix 4».

Après 18 ans, un quatrième opus de ‘The Matrix’ arrivera, qui nous ramènera à nouveau Keanu Reeves et Carriee-Anne Moss dans les rôles de Néo et Trinity respectivement, et a confirmé que d’autres acteurs rejoindront le casting, y compris Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick et Priyanka Chopra, mais jusqu’à présent, on en sait peu sur l’intrigue possible ou sur les rôles de ces acteurs, la production reste donc un mystère total.

Lors d’une interview pour le magazine Variety, Priyanka Chopra a parlé de son rôle dans ‘Matrix 4’ et assuré que c’est quelque chose de jamais fait auparavant et que son rôle n’a pas grand chose à voir avec les scènes d’action, mais ce sera quelque chose de surprenant:

“Je ne peux pas dire grand-chose, mais c’est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ce que je peux dire, c’est que j’ai fini de tourner et que c’était le premier film que j’ai fait après le verrouillage et je ne me suis jamais senti plus en sécurité sur un plateau.”

Après un retard dans sa création en raison de la pandémie, il a été confirmé que «Matrice 4» arrivera simultanément dans les salles et sur la plateforme HBO Max ensuite 22 décembre 2021, qui n’a pas fini de plaire Lana Wachowski, parce qu’il voulait que son nouveau film n’atteigne pas la plate-forme de streaming et ne soit diffusé que dans les salles.