Va Variety a annoncé un nouveau redémarrage de ‘La vengeance des recrues’ (Revenge of the Nerds), un film de 1984 dont la nouvelle version sera produite et jouée par Seth MacFarlane («Ted») et co-écrite par les frères Lucas, Kenny et Keith («Les disparus de l’université»).

Selon le médium, le nouveau film se déroulera aujourd’hui et réinventera ce que nous considérons comme une recrue en 2020, avec l’idée que le projet est un redémarrage plutôt qu’un remake direct de la comédie réalisée par Jeff Kanew dans les années quatre-vingt.

20th Century Studios est le studio qui soutient ce projet produit par Erica Huggins à travers sa société Fuzzy Door Productions, avec les frères Lucas co-écrivant le scénario avec Alex Reubens, nominé aux Emmy («Rick et Morty»).

Avec Robert Carradine, Anthony Edwards, Ted McGinley, Timothy Busfield et Bernie Casey, le film original a rapporté 40,8 millions de dollars au box-office mondial. Dans celui-ci, un groupe de personnes marginalisées a fondé sa propre fraternité après avoir été rejeté par tous les autres groupes du campus. Cela se termine par un match de football, dans lequel l’équipe universitaire envisage d’écraser ses homologues inadaptés.

Déjà en 1987 est venu sa suite beaucoup moins réussie «Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradise».