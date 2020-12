La troisième tranche de Homme araignée Dans l’univers cinématographique Marvel, ce seront peut-être les films les plus spectaculaires non seulement du personnage, mais de tout le genre de super-héros, car selon certains rapports, nous verrons une version live-action du Vers d’araignée, parce qu’ils rencontreraient les deux Tobey Maguire aussi bien que Andrew Garfield avec quelques méchants de leurs univers respectifs, mais apparemment il y en aura un de plus et apparemment Kraven apparaîtra dans ‘Spider-Man 3’.

Au cours des deux dernières semaines, de nombreuses informations ont émergé sur ce troisième volet, parmi lesquelles il a été annoncé que Alfred Molina Je reviendrais jouer le Docteur Octopus, une nouvelle qui a ému les fans, en plus de mentionner qu’il est très probable que Kirsten Dunst et Emma Stone ils étaient envisagés de retourner à leurs rôles de Mary Jane et Gwen Stacy respectivement.

À travers les réseaux sociaux, on a demandé à l’informateur Daniel Richtman si l’un des méchants les plus importants ferait une apparition dans cet épisode et tout indique que Kraven apparaîtra dans ‘Spider-Man 3’, puis a répondu:

“J’ai entendu dire que ce serait dans le film mais nous verrons.”

J’ai entendu dire qu’il était dans le film mais nous verrons https://t.co/h9cfotNdgS – Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) 9 décembre 2020

Pour confirmer l’apparition de ce personnage, il suffirait de confirmer le retour de Jake Gyllenhaal dans le rôle de Mysterio pour l’arrivée du Six sinistre, l’une des équipes de méchants les plus importantes de Marvel Comics et qui a été demandée beaucoup à l’avance, ce qui pourrait être la porte à de nombreuses autres histoires du personnage arachnide à l’avenir.

Actuellement, ‘Spider-Man 3’ est en phase de production et le nom officiel de ce film est inconnu jusqu’à présent, mais il devrait sortir en salles dans le prochain 17 décembre 2021.