La promesse est la dette: AMC a publié le trailer officiel de l’annexe de la saison 10 de ‘Les morts qui marchent’, avec la permission de «Mad Men» et «Breaking Bad», leur série la plus emblématique.

Six nouveaux épisodes qui sortiront à partir du 28 février aux États-Unis, à partir du 1er mars dans notre pays par la main de Fox Espaa TV, qui à son tour, servira également de préambule à ce dont on se souvient, sera la dernière saison de cette production inspirée du travail de Robert Kirkman.

Ainsi, la série, la plus regardée de l’histoire de la télévision par câble, prendra fin en 2022, près de 12 ans après la première de son premier épisode le 30 octobre 2010.

Cela ne veut pas dire que la franchise télévisuelle prendra fin, car comme annoncé en septembre dernier, la chaîne a déjà au moins deux autres séries se déroulant dans le même univers en développement: Un spin-off centré sur Daryl Dixon ( Norman Reedus) et Carol Peletier (Melissa McBride) tout neuf en 2023 et une série d’anthologie, ‘Contes des morts-vivants’, qui racontent de petites histoires de nature épisodique, et en principe indépendantes les unes des autres, qui tourneront autour d’un large éventail de personnages, à la fois nouveaux et existants.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube. Ceci et d’autres trilers que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.