«Alex Wheatle» est le quatrième opus de «Small Axe», l’anthologie écrite et réalisée par Steve McQueen qui s’inspire directement ou indirectement d’événements réels menés par la communauté noire de la ville de Londres entre les années 1962 et 1989. Cinq des tranches de durée variable que Movistar + ouvre dans notre pays tous les jeudis depuis le 7 janvier 2021, à raison d’un par semaine étant ‘La mangrove‘,’Les amoureux du rock‘,’Rouge blanc et bleu»et« Education »les titres de ses quatre autres tranches.

Cet épisode se concentre sur la vie et la carrière de l’écrivain primé Alex Wheatle, de son adolescence à ses premières années en tant qu’adulte. Ayant passé son enfance dans un établissement institutionnel pour blancs, sans l’amour et l’affection d’une famille, Alex trouve à Brixton pour la première fois non seulement un sentiment de communauté, mais aussi sa propre identité et l’opportunité de libérer sa passion de la vie. la musique. Lorsqu’il est arrêté lors du soulèvement de Brixton en 1981, Alex fait face à son passé et entrevoit un chemin de réparation.

L’éloquence du synopsis officiel de «Small Axe» est bien prouvée: ce qu’ils disent, c’est ce qu’il y a, ce qu’il y a, c’est ce qu’ils disent. Il n’y a pas beaucoup de place ni pour les éléments de surprise ni pour les rebondissements de l’intrigue. Steve McQueen va tout droit et ne le cache à aucun moment, ou est-il caché. Et comme son titre et son synopsis le suggèrent, ce quatrième opus de l’anthologie susmentionnée est un biopic qui tourne essentiellement autour de la perte d’innocence d’un jeune homme trouvant, à coups de coups, sa place dans un monde qui n’est pas exactement ce qui l’intéresse. vous simplifier la vie.

Un biopic, ou plutôt un aperçu du biopic qui aurait pu être mais n’est pas tout à fait … sans cesser d’être, bien sûr. Comme pour «Lovers Rock», le sentiment que finalement «Alex Wheatle» nous laisse, c’est que malgré ses avantages, il nous manque quelque chose. Dans ce cas, parce qu’il semble qu’on ne nous ait raconté qu’une partie d’une histoire beaucoup plus vaste. Une sensation nourrie, en plus de ses rares (mais intenses) 60 minutes de métrage, par ces étiquettes explicatives avec lesquelles elle se termine. Une esquisse d’un biopic apparemment divisé en deux parties, avec «Alex Wheatle» seulement le premier d’entre eux.

Dans «Lovers Rock», ce sentiment est compréhensible dans une certaine mesure, car il s’agit de «capturer un moment» plutôt que de «raconter une histoire». De la même manière que dans ‘Rouge, blanc et bleu’, bien qu’il s’agisse d’une version trop abrégée de la réalité, au moins tout est lié, et très bien lié. Dans ‘Alex Wheatle’, comme celui qui le dit, Alex Wheatle lui-même se retrouve avec le mot dans la bouche. Ce n’est pas tant une question de durée, que la fin nous surprend alors qu’il semble encore qu’il y ait tant à dire. À tel point qu’il pourrait être compté, même si dans un certain sens il tomberait dans la redondance.

Une redondance qui en revanche ne cesse d’être la base et la raison d’être de «Small Axe»: d’influencer et de se répéter tout au long de cinq tranches sur différents aspects d’un même sujet, la discrimination raciale. «Alex Wheatle» partage avec «Rouge, blanc et bleu» sa même concrétion intense. Son même pouls et sa fermeté narrative, avec pratiquement aucun temps d’arrêt. Mais il lui manque, par exemple, cet arc paternofilial qui a réévalué «Rouge, blanc et bleu», ou déjà mis, ce dernier soupir qui a fait «Lovers Rock». Malgré sa rectitude et sa rapidité, il n’y a pas une minute qui n’ajoute en quelque sorte à la cause.

Mais, même si en tant que biopic apparent, nous ne pouvons pas beaucoup argumenter contre lui tout au long de ses images, plutôt au contraire grâce, dans une large mesure, à cette concrétion intense susmentionnée qui noie une partie du fantôme du biopics, nous ne pouvons pas non plus dire qu’il fouille en quelque sorte notre conscience, théoriquement blanche et classe moyenne. Steve McQueen sait à quoi il joue et il sait à quoi il joue, mais avec “ Alex Wheatle ”, il échoue avec une exposition qui, bien qu’elle soit vraiment parfaite tant qu’elle dure, n’a pas de coup qui la rend vraiment pertinente.

Par Juan Pairet Iglesias



