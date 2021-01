«Lovers Rock» est le deuxième volet de «Small Axe», l’anthologie écrite et réalisée par Steve McQueen qui s’inspire directement ou indirectement d’événements réels réalisés par la communauté noire de la ville de Londres entre les années 1962 et 1989. Cinq opus de durée variable que Movistar + ouvre dans notre pays tous les jeudis depuis le 7 janvier 2021, à raison d’un par semaine étant ‘La mangrove‘,’ Rouge, blanc et bleu ‘,’ Alex Wheatle ‘et’ Education ‘les titres de ses quatre autres épisodes.

«Lovers Rock» raconte une histoire d’amour fictive entre deux jeunes gens qui se sont rencontrés lors d’une fête en 1980. «Lovers Rock» est une ode au genre du «reggae» romantique, le soi-disant «rock amoureux», qui ne sonnait que dans les maisons où les jeunes noirs organisaient leurs soirées quand ils n’étaient pas les bienvenus dans les discothèques et boîtes de nuit séparées.

Son synopsis est également très clair, et les intentions de Steve McQueen sont également claires: blanc et embouteillé, noir et dansant. Si «El Mangrove» était un cri de protestation, «Lovers Rock» en est un de joie. Deux visages d’une même réalité qu’il ne faut pas s’habiller de violence, il suffit de trouver la mélodie qui accompagne le mieux l’occasion.

Et «Lovers Rock» est amplement approvisionné en ce sens et a une bande-son incessante et palpitante de vrai luxe. Ladite histoire d’amour est le fil fin sur lequel joue une fête qui, en réalité, n’a besoin que de ladite histoire d’amour comme alibi. Cela suffit et il prend soin de lui-même, sans que personne d’autre que la musique ne parle.

La musique, la fête et personne ou quoi que ce soit d’autre. Là, nous aurions pu être plus que l’heure, si elle vient, que McQueen consacre à être au cœur d’une histoire où l’amour est justifié par un simple soupir final. Quand une image vaut mille mots, quand cette image est capable de capturer et de retenir l’âme d’un instant.

De «ce» moment dans le temps qui fait référence au (grand) film de Trey Edward Shults. L’histoire d’amour présumée présentée par «Lovers Rock» semble trop naissante pour être considérée comme une histoire en soi. Pas plus qu’une excuse, correcte et valable mais à peine développée pour être plus qu’un soupir.

Et est-ce que “Lovers Rock” dure à peine 70 minutes, nous laissant le sentiment qu’en tant qu’histoire proprement dite, elle manque d’entité. Maintenant, cette histoire peut être considérée comme une sorte de Macguffin sur lequel structurer un parti authentique dont, comme cela se passe dans «Climax» de Gaspar No, nous sommes autorisés à devenir un de plus.

En fait, les susdits «Climax» et «Lovers Rock» en viennent à partager un résultat pratiquement similaire, chacun à sa manière et où les deux se démarquent dans les moments purement viscéraux où la musique prend les devants de manière irrésistible. Dès lors, qu’il soit blanc, noir ou français, presque tout le reste est comme le bruit de la rue.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex