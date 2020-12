Solidarité qui a commencé en mars avec ces centaines de chauffeurs de taxi qui étaient en charge de transporter, gratuitement, bien sûr, à la fois les personnes touchées par le coronavirus maudit et les médecins et autres personnels de santé qui se sont rendus au domicile des patients qui ne pouvaient pas bouger . Et cela, dans cet aspect et dans bien d’autres, se poursuit, comme en témoigne la présentation dans les salles Golem de ce magnifique court métrage., avec la présence de sa réalisatrice, Soia Bautista, de la scénariste, Yolanda Román et de toute l’équipe.

Une équipe représentée sur scène (photo) avec un total de 17 personnes qui a pu l’enregistrer en une seule journée, le 12 novembre, malgré la qualité de ‘La luz de la espérer’. Comme Sonia l’a elle-même indiqué, très satisfaite du résultat du court métrage, cela avait été un miracle, même si le plus important n’était pas son travail. ni celle d’aucun des autres membres de l’équipe, “mais l’hommage bien mérité du taxi à ces héros de la santé”.

Également dans cette première partie, il y avait des gens du monde des documentaires cinématographiques, tels que Pilar García Elegido, ancien conseiller en cinéma de la Communauté de Madrid et critique spécialisé dans ce format, Juan Antonio Moreno, qui a souligné que “Il est très positif que le court-métrage soit utilisé pour rendre cet hommage au travail effectué par le secteur des taxis pendant la détention.” “Sonia Bautista a fusionné la culture et la réalité sociale”.