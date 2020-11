Contrairement à d’autres plates-formes de streaming, Disney Plus propose des premières et de nouveaux ajouts au catalogue tous les vendredis. Qu’il s’agisse de films, de séries, de spéciaux, de documentaires ou de nouvelles tranches de leur série originale, il vaut certainement la peine que vous soyez au courant de tout ce que vous pouvez diffuser semaine après semaine.

Voici la liste des premières que Disney Plus offrira à partir de vendredi prochain 27 novembre.

Noelle

Noelle, la fille de Kris Kringle, veut faire quelque chose d’important comme son frère Nick, qui succédera à son père à Noël prochain. Alors que Nick est sur le point de désarmer à cause de la pression, Noelle lui propose de partir en voyage pendant quelques jours. Mais, quand il ne revient pas, Noelle doit retrouver son frère et le ramener à la maison à temps pour sauver Noël. Cette production de Walt Disney Studios sera la première production qui arrivera selon les dates de décembre.

Explorer des destinations

Cette série documentaire du National Geographic suit le voyage d’un père et d’un fils à travers le monde. Le père est un ancien correspondant de guerre qui a longtemps vu le pire dans certains pays en conflit. Maintenant, lui et son fils, Mack, parcourent le monde pour chercher le meilleur d’eux-mêmes.

Le mandalorien

Le nouvel épisode de la deuxième saison sera le cinquième et continuera l’histoire du protagoniste et de ses nouveaux et mystérieux alliés. Il sera intitulé Le Jedi. Émotion?

Survolant

La série documentaire National Geographic invite le spectateur à se promener des eaux froides du canal de Beagle à la chaude mer des Caraïbes avec la voix du musicien mexicain Jay De la Cueva, Sobrevolando explore la géographie, l’histoire et la culture de huit superbes régions d’Amérique latine, avec des images haute définition, des histoires inconnues et des faits curieux sur la diversité naturelle et culturelle de chacune des régions. L’épisode numéro 3 arrivera ce vendredi.

Pixar dans la vraie vie

Le troisième épisode de cette série d’action en direct amène les personnages des films Pixar dans le monde réel. Tournée dans et autour de New York, la série surprend et ravit les gens dans divers endroits de la ville quand ils s’y attendent le moins.

Journal d’un futur président

Les aventures d’Elena Cañero-Reed, une jeune fille qui souhaite être présidente des États-Unis, se poursuivent dans le nouvel épisode de ce vendredi. Avant de commencer à se démarquer à l’école, Elena doit survivre aux différents apprentissages typiques de l’adolescence.

Star Wars: La guerre des clones

La série animée Star Wars suit son cours alors qu’elle se rapproche de plus en plus de sa fin. Ne manquez pas le nouvel épisode de cette dernière saison qui fera le pont entre les célèbres sagas cinématographiques.

High School Musical: The Musical: La série

Le troisième épisode de cette nouvelle comédie musicale pour adolescents qui honore et reprend le meilleur des films de High School Musical, continuera l’histoire d’un groupe d’élèves du secondaire luttant pour survivre à la romance dans le cadre de la planification d’une nouvelle comédie musicale de théâtre au lycée. .

Folklore: Sessions au Long Pond Studio

Bien que ce concert documentaire coupé en première sur Disney Plus le 25 novembre, il vaut toujours la peine d’être mentionné comme l’un des temps forts de la semaine. Cet audiovisuel contient les 17 titres du dernier album studio de la chanteuse dans un concert chaleureux et intime dans un lieu d’enregistrement dans le nord de l’État de New York.

