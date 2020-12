Dans le générique de fin du film Soul de Disney et Pixar (qui méritent d’être examinés attentivement), il y a une section où il est écrit «Récents diplômés du séminaire» ou «Récents diplômés du séminaire du soi». Il est clair que ces diplômés font partie de l’équipe d’étude, ceux qui sont arrivés au bureau californien le sourire aux lèvres, prêts à créer des illusions numériques.

Sans trop fouiller dans l’intrigue, le “ séminaire du soi ” est un autre nom pour le Grand Avant, cet espace qui, dans les événements du film, sert de station d’arrivée aux nouvelles âmes, à celles qui sont sur le point de naître et réveillez-vous à la vie. Au fur et à mesure que l’histoire avance, Il est impossible de ne pas imaginer les animateurs et animateurs de la maison qui ont produit la petite lampe assis devant leurs ordinateurs, versant une larme – ou deux – lorsqu’ils se sont reflétés dans Joe Gardner, le protagoniste de cette aventure, qu’ils ont contribué à faire vivre image par image. Ces coloristes et rendus ont trouvé leur étincelle.

Et c’est justement ce qui rend cette tenue merveilleuse, c’est qu’elle parle à plusieurs niveaux, peu importe si vous êtes un gestionnaire de fonds de banque ou si vous enseignez à un groupe d’adolescents, le message est le même: tôt ou tard, vous trouverez quelque chose à faites sur cette terre pour vous remplir complètement. Cela peut sembler une idée éculée, mais le récit, si humainement et naturellement construit, permet de s’identifier facilement à ce qui se passe. C’est comme si un garçon de 8 ans racontait de manière folle ce qu’il comprend à partir de divers concepts psychologiques.

Cependant, un voile de maturité est toujours perçu qui couvre tout, essayant de faire de ce voyage une expérience digestible et amusante, mais non moins réfléchie et profonde. Même parfois Il semble que des éléments d’Intensa-Mente (2015) aient été recyclés, qui ont été retravaillés pour s’adapter ici et qui, loin d’être répétés, fonctionnent parfaitement. Encore une fois, et comme il est d’usage dans les longs métrages signés par Luxo, les petits sont encouragés à réfléchir de manière plus approfondie tout en étant eux-mêmes.

Mais ce flirt entre l’enfant et le sérieux n’est pas seulement perceptible dans les idées de base, mais aussi dans la manière dont elles sont mises sur papier. Ici, la division entre les contributions de tous ceux impliqués dans le scénario et la mise en scène est très marquée. Quand on est dans le monde des âmes, la main de Pete Docter est indéniable, puisqu’il a livré des histoires plus émotionnelles et expérimentales comme Up (2009) ou Monsters, Inc. (2001), sa sensibilité pour le magique et le surréaliste reste très efficace. De l’autre côté, il y a Kemp Powers, qui était clairement l’esprit derrière les séquences terrestres, qui se déroulent à New York et où Joe a un corps. La programmation de théâtre de Powers est exposée à chaque fois que nous traversons une rue de la Grosse Pomme. Tout se fait en grand, comme s’il s’agissait d’une mise en scène à Broadway.

Dans cette même situation contradictoire mais fonctionnelle, se trouvent l’animation et la musique. Le film Soul de Disney et Pixar accorde une grande attention aux détails visuels; les mouvements de la caméra sont fluides, la palette de couleurs est vibrante et, parfois, lorsque nous visitons le terrain physique, les personnages et les décors semblent réels. C’est une réalisation technique impressionnante. Le Grand Avant est assez étrange, mais intéressant, car, bien qu’il contraste fortement avec son homologue humain, il est tout aussi solide et incroyable. Pour finir rapidement, même les âmes, qui sont conçues avec des lignes basiques et folles, se sentent très familières.

La partition, composée par Trent Reznor et Atticus Ross en collaboration avec Jon Batiste, fonctionne selon cette même logique: il est évident que les musiciens ont fait leur travail séparément, chacun avec son propre style, bien que faisant partie d’un tout, les synthétiseurs, le piano et les cordes de jazz font leur travail, donnant un rythme constant et très agréable au voyage de découverte qui est le moteur principal de la production.

Ainsi, le film Soul, de Disney et Pixar surprend avec une histoire attachante qui rassemble les différentes compétences créatives de votre équipe pour constituer un ensemble très efficace. Encore une fois, ils nous emmènent dans des endroits inimaginables et, en plus, «se laissent aller», montrant que, pour commencer à vivre, il suffit d’avoir de la passion et de suivre ses rêves.

Titre original: Âme

An: 2020

Directeurs: Pete Docter, Kemp Powers

Voix en anglais: Jamie Foxx, Tina Fey

Date de sortie:25 décembre 2020 (États-Unis)

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.