Le nouveau film Pixar ressemble plus à un film d’entreprise que son prédécesseur, et c’est que les fans de films de la division Disney ne pouvaient s’empêcher de comparer «Soul» à «Onward».

Pixar excelle constamment dans presque tous les aspects de la réalisation de films et de la narration, donnant vie à des dizaines de mondes imaginatifs, de personnages adorables et d’histoires réconfortantes, et «Onward» devait raisonnablement correspondre au calibre des films Pixar précédents.

Cependant, alors que le public et les critiques semblaient apprécier «En avant», la plupart d’entre eux ont également convenu qu’il ne répondait pas aux normes incroyablement élevées de Pixar. «Soul», d’autre part, a le style Pixar clairement reflété dans ses personnages, sa narration et son rythme.

Le style de Pixar transparaît dans nombre de ses films. Dans “Coco”, “Finding Nemo”, “Brave”, “Cars” et “Inside Out”, les personnages restent sous les projecteurs, mais les décors ont leur propre vie.

Alors que ‘Toy Story’, ‘A Bug’s Life’ ou ‘The Incredibles’, les mondes restent soigneusement et habilement animés, mais ils ne détournent pas l’attention de l’histoire. Et bien que chaque film Pixar ait une histoire fascinante et beaucoup d’action, ils n’oublient jamais que les personnages et les émotions sont tout aussi importants.

Le rythme régulier, l’action équilibrée, la concentration des personnages et le style imaginatif sont ce qui rend les films Pixar uniques. Pour la plupart, «Soul» a réussi à maintenir ce niveau élevé où, à bien des égards, «En avant» a échoué.

Comparer «Soul» à «Onward» est étrange, car les deux films ont leurs propres versions de notre mondeMais la version réaliste de «Soul» est meilleure que le fantasme de «Onward», car ce dernier possède l’un des mondes les moins imaginatifs de Pixar, c’est un fantasme superposé de la banlieue.

“ En avant ” ne change fondamentalement rien à notre monde d’une manière qui le rend plus intéressant – son contexte est trop distrayant pour se fondre dans l’arrière-plan, mais il n’ajoute rien non plus à l’histoire de manière significative.

D’autre part, «Soul» parvient à utiliser à la fois le réalisme et le surréalisme à la perfection, son animation met également en évidence la beauté de New York, même en apparence simple.

Pour être honnête, «En avant» n’était pas un mauvais film, mais dans leur tentative de faire quelque chose de différent de leurs films précédents, Pixar a donné l’impression que le film avait été fait par quelqu’un d’autre. Alors que «Soul», se concentre sur les origines de l’entreprise.

Les deux films sont disponibles sur Disney +.