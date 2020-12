Il est très tentant de penser automatiquement à «Whiplash», bien que «Sound of Metal» n’ait rien à voir avec cela, sauf qu’il joue aussi un batteur, bien sûr. En fait, on pourrait même affirmer sans crainte de se tromper que le premier film (de fiction) de Darius Marder propose une thèse totalement différente, beaucoup plus proche corps et âme de “ The Rider ”, le merveilleux film qui a placé Chlo Zhao dans le Carte.

Ce film, au cas où vous n’auriez pas l’immense goût, tourne autour de Brady Jandreau, un personnage joué par Brady Jandreau lui-même: Un jeune “cowboy” qui, après avoir été piétiné à mort par un cheval, porte une plaque de métal sur la tête. Les médecins lui ont conseillé de ne plus jamais rouler, que s’il subissait à nouveau un léger coup à la tête, il pourrait mourir. Mais il n’a pas fallu longtemps à Brady pour monter à nouveau sur des chevaux sauvages.

“Je suis inutile si je ne peux pas faire la seule chose que je peux faire”, dit-il. Le jeune Ruben qu’il joue avec le professeur Riz Ahmed fait face à une situation très similaire: il est le batteur d’un groupe musical naissant devenu pratiquement sourd. Avec tout le temps à venir, il est confronté à quelque chose qu’il n’avait jamais envisagé: devoir dire au revoir non pas au rêve de sa vie, mais aussi à tout ce qui a été jusqu’à ce moment.

“Je suis inutile si je ne peux pas faire la seule chose que je veux faire”, pourrait dire Ruben, qui bien qu’il n’existe pas pourrait bien exister au même titre que Brady Jandreau précité. Parce qu’en pratique, les deux films véhiculent le même sens de la vérité, celle que les artistes aiment tant. Cette «vérité» qui émane d’une histoire qui transcende l’histoire et devient, littéralement, un morceau de la vie de quelqu’un.

«Sound of Metal» n’est pas le film typique de surmonter l’adversité, ce n’est pas le film indépendant typique même s’il y paraît, et en fait il a utilisé beaucoup de ses armes. «Sound of Metal» est un portrait honnête et profondément ressenti, empathique et immersif de ce que signifie se lever après une chute. Adaptez-vous ou mourez. Si Andrew Neiman s’est battu pour être le meilleur, Ruben s’est battu simplement pour l’être.

«La vie fait son chemin», a déclaré Ian Malcolm, le mathématicien le plus sexy de l’histoire du cinéma. De même, Darius Marder, son scénariste et réalisateur, laisse l’histoire se frayer un chemin et se développer, apparemment, là où elle peut rouler naturellement et organiquement, en descente, sans virages mélodramatiques ou surtout coups bas. Sans romantisme ni idéalisation, et toujours en se concentrant sur le plus humain qui puisse être sur la scène.

C’est là que Riz Ahmed brille, dans l’une de ces performances qui devrait définitivement le mettre en première ligne. Marder lui donne tout l’espace, tant aux autres interprètes qu’aux autres, afin, sans forcer le moindre effort, de laisser échapper le drame inhérent à toute vie frappée par sa propre existence. À toute existence frappée par l’inévitabilité des changements imprévisibles. Vivre c’est rêver et souffrir en même temps.

Comme si cela ne suffisait pas, «Sound of Metal» apporte avec lui un design sonore brisé exceptionnel qui nous plonge, encore plus dans un récit qui entre par une oreille pour rester et vivre dans nos têtes. Un design sonore immersif qui complète ce qu’est «Sound of Metal», une expérience émotionnelle intense, absorbante et très vive qui nous frappe aussi fort qu’un tambour peut frapper un instrument de musique.

Et soudain, il y eut un silence. Et du coup, on se découvre devant un écran sombre, en silence, seul avec soi-même, paralysé et avec un esprit vide, totalement abstrait … jusqu’à ce que le monde nous réclame avec un rugissement puissant qui se fait ressentir comme une gifle au visage. Et les heures et les jours passeront et nous entendrons encore cette mélodie déformée qui nous hante de loin …

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex