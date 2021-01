En plus des problèmes juridiques et contractuels complexes du personnage, la raison pour laquelle une adaptation de Peter Parker a mis si longtemps à faire ses débuts au cinéma était les progrès technologiques, mais c’est la raison pour laquelle “ Spider-Man 3 ” serait le film. plus cher.

Avoir des câbles cachés n’aurait pas fonctionné pour un film entier, comme peut en témoigner quiconque a vu les efforts télévisés des années 70., et par conséquent, les adaptations en direct de Peter Parker ont toujours coûté cher.

Le premier versement de Sam Raimi était budgété à 139 millions de dollars, mais à peine cinq ans plus tard, ‘Spider-Man 3’ est devenu la production la plus chère jamais réalisée avec 258 millions de dollars.

The Amazing Spider-Man a d’abord été développé en tant que redémarrage à plus petite échelle qui coûterait 90 millions de dollars au studio, mais lorsque le tournage a commencé, Sony investissait 230 millions de dollars dans les débuts d’Andrew Garfield.

Étonnamment, ‘Spider-Man: loin de chez soi’ de l’univers cinématographique Marvel (MCU) est le deuxième blockbuster le moins cher Il a été réalisé avec 160 millions de dollars, mais Daniel Richtman, un expert dans le domaine, affirme que le prochain film de Tom Holland sera le plus grand et le plus cher à ce jour.

Bien qu’il n’offre pas plus de détails, la réflexion selon laquelle “ Spider-Man 3 ” serait le film le plus cher est évidente, car le multivers sera un élément crucial en incorporant des réalités alternatives et des délais très différents. ramifié, il devient instantanément le plus grand et le plus expansif d’un point de vue narratif par défaut.

En ce qui concerne le budget, les chiffres officiels n’ont pas encore été publiés, mais le prix médian d’un film MCU a tendance à être d’environ 200 millions de dollars.

Il y a donc de fortes chances que ce film puisse surpasser la trilogie Raimi en tant qu’adaptation la plus chère de Spidey. à ce jour, surtout si les prétendus ajouts à la distribution se concrétisent.