Franchement: «Star Trek: Lower Decks» est une série d’animations de modèles se déroulant dans l’univers de Star Trek qui fonctionne à la hauteur des ambitions, il faut le noter assez humble, pour être honnête. Une série destinée à un public ni trop jeune ni trop vieux pour se laisser emporter par une production qui n’est ni plus ni moins qu’un «veilleur» bien intentionné des plus efficaces et des plus réussis.

Tous ne peuvent pas être comme «Futurama» ou «Rick et Morty», et ils n’ont pas tous besoin d’être comme «Futurama» ou «Rick et Morty». L’exemple le plus clair est «Final Space», tout comme «Star Trek: Lower Decks», une série d’épisodes addictifs à regarder en une seule séance tout en souriant d’une oreille à l’autre. Ils ne sont ni «Futurama» ni «Rick et Morty», mais pour cette raison, ils ne manquent pas de se conformer pleinement à ce qu’ils proposent, qui d’ailleurs est exactement ce qu’ils nous promettent.

Dans le cas de “ Star Trek: Lower Decks ”, bien que cela puisse aussi être le cas de “ Final Space ”, un amusement sain et franc qui est plus sympathique que amusant, plus agréable que divertissant que cela, ne laisse guère de place à l’ennui quelque part. de la dernière frontière, que vous soyez ou non un trekkie, si nécessaire, c’est la moindre. Sans grande fanfare, ni technique ni narrative, encore moins menaçant les préjugés ou l’intégrité de qui que ce soit.

Un amour d’été qui a été beau tant qu’il a duré, mais que vous ne regretterez pas non plus de ne pas l’avoir rencontré. Du temps bien dépensé qui ne fera l’envie de personne. Une série d’humour rapide et intemporel, de charme autoréférentiel et d’épisodes d’auto-conclusion pour égayer la journée, dans une longue période dont nous ne nous souviendrons pas mais que nous n’oublierons pas non plus. Un des nombreux petits plaisirs animés très efficaces, encore un autre, humblement et honnêtement dit.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex