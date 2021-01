Le film Peaky Blinders a été confirmé. Récemment, le créateur et producteur Steven Knight a parlé de la possibilité de travailler sur un film, mais il est maintenant clair qu’ils se mettent déjà au travail pour continuer l’histoire de la Shelby sur grand écran après la fin du sixième. saison.

Le film Peaky Blinders est en développement.

Dans une interview avec Deadline, le Britannique a dit ce qui suit lorsqu’il a été interrogé sur la manière dont l’histoire de l’émission vedette de la BBC se poursuivra:

«Covid a changé nos plans, mais je peux dire que mon plan depuis le début était de terminer Peaky avec un film. C’est ce qui va arriver».

Plus tard, dans une conversation différente avec Variety, Knight a déclaré ceci:

«Nous sommes en développement. C’est une idée entièrement formée et qui a un début, un milieu et une fin. Je pense que ce sera une conclusion appropriée à l’histoire racontée, mais il y aura ensuite des choses que je n’appelle pas vraiment des spin-offs, mais il y aura d’autres émissions de télévision qui, j’espère, sortiront de là, qui continueront à raconter l’histoire de cette partie de la société et de cette famille. ».

Il est assez frappant que, Au cours de l’une de ces interviews, il a été laissé entendre qu’une septième saison était prévue., mais les désastres provoqués par la crise sanitaire ont obligé toutes les personnes impliquées à repenser cette idée, il a donc finalement été décidé que le format du film était la meilleure option pour condenser ce qui était envisagé.

Il n’est pas déraisonnable qu’ils aient choisi de faire les choses de cette façon. Après tout, le cinéaste a déjà amassé une solide carrière dans l’industrie audiovisuelle britannique, avec des films comme Locke ou Serenity Divide. Avec cela, il devient évident que son drame policier acclamé pourrait bénéficier de sa sensibilité pour adapter les récits au celluloïd.

Après le film, de nouveaux spin-offs de Peaky Blinders viendront.

Maintenant que le film Peaky Blinders a été confirmé, il ne reste plus qu’à attendre que plus de détails soient donnés, soit une date de début de production, soit les noms de ceux qui composeront le casting. Pendant, on sait qu’ils cherchent également à transformer le feuilleton en ballet ou en comédie musicale théâtrale. Oui, comme ils l’ont lu.

Film Peaky Blinders



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’aime écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et bien sûr, un jour, je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.