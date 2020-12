Récemment, l’Académie a confirmé que la 93e cérémonie correspondant à l’Oscar 2021 se déroulerait en personne. Par conséquent, il est clair que les personnes impliquées sont en train de constituer une production importante, surtout en période de pandémie. À tel point que pour produire les prix de l’année prochaine, ils utiliseront Steven Soderbergh, le réalisateur de Contagion (2011), oui ce film qui a prédit “littéralement” comment le COVID-19 émergerait.

Le lauréat de l’Oscar du meilleur réalisateur pour Traffic ne sera pas seul car il sera accompagné du nominé aux Oscars et des Primetime Emmy Awards Stacey Sherainsi que le producteur Jesse Collins. Dans une déclaration (via EW), David Rubin, président de l’Académie, a déclaré que “Les prochains Oscars sont l’occasion idéale pour l’innovation et pour réinventer les possibilités des récompenses”,

«C’est une équipe de rêve qui s’adaptera directement à ces temps […] L’Académie est ravie de travailler avec eux pour offrir un événement qui reflète l’amour du monde pour les films et comment ils nous connectent et nous divertissent lorsque nous en avons le plus besoin », a déclaré l’Académie.

De leur côté, Steven Soderbergh, Stacey Sher et Jesse Collins ont ajouté ce qui suit:

«Nous sommes excités et terrifiés à la fois. En raison de la situation extraordinaire dans laquelle nous nous trouvons tous, il y a une opportunité de se concentrer sur les films et les gens qui les créent d’une nouvelle manière, et nous espérons créer une émission qui ressemble vraiment aux films que nous aimons tous. ”

Steven Soderbergh a non seulement réalisé Contagio, l’un des films qui a donné le plus à parler en 2020, mais il était également à la tête de Magic Mike, The Luck of the Logans, Side Effects, Che: Guerrilla, Che, the Argentine Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve: Un de plus entre en jeu, Ocean’s 13 et bien plus encore. La société de production cinématographique Stacey Sher Elle a été productrice exécutive de Pulp Fiction, productrice de Matilda et Django Unchained, un film qui, en passant, lui a valu une nomination aux Oscars, et elle a également été productrice d’Erin Brockovich, un film réalisé par Steven Soderbergh. D’un autre côté, Jesse Collins a été chargé de produire divers spectacles tels que les BET Hip-Hop Awards, The New Edition Story, Rhythm + Flow, Sunday Best et produira même les 63e Grammy Awards.

Stacey Sher et Jesse Collins

La 93e cérémonie des Oscars aura lieu dimanche prochain 25 avril 2021 au Dolby Theatre à Hollywood, Los Angeles, Californie. Alors que les nominations seront annoncées le 15 mars 2021.

En passant, dans ce lien, vous pouvez revoir cette fois où Steven Soderbergh a parlé des défis du tournage au milieu de COVID-19.

Brenda Medel J’adore regarder, parler, écrire et rêver de films. Ma série préférée s’appelle The Twilight Zone. Je chante toujours. Je n’arrête jamais de penser à la nourriture et je n’enlève même pas mes lunettes de soleil pour dormir.