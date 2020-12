Le retour de Wonder Woman au septième art se fera au rythme de la musique, puisque les protagonistes de ‘Wonder Woman 1984’, Gal Gadot et Kristen Wiig ont fait un clip vidéo, qu’ils ont enregistré pendant le tournage de ladite suite de DC et ont décidé de le partager avec les fans quelques jours avant la première prévue.

Lors d’une interview promotionnelle en direct pour “ The Tonight Show avec Jimmy Fallon ”, Gadot a déclaré qu’il avait un lien immédiat avec son partenaire, qui ironiquement est l’ennemi de son personnage, cette relation a grandi davantage par tout le temps qu’ils ont passé ensemble sur les plateaux et dans la pratique des cascades.

«Nous avons commencé et cliqué tout de suite et nous avons une si bonne chimie et c’était purement amusant. ‘C’était comme si nous devions travailler toute la production et nous devons faire tellement de cascades et c’est physique et vous êtes fatigué.’ ‘Et tout cela, mais dès que on arrive sur le plateau et on est tous ensemble, c’est délicieux, c’est électrique », a expliqué l’actrice.

“C’était incroyable, et ça a rendu tout tellement, tellement génial. C’était juste génial, à partir d’un moment où nous rions et puis ils tournent des caméras, et en une seconde, nous pouvons tous les deux entrer dans le mode d’être dans le personnage et devenir sérieux et tout. ça », a ajouté la célébrité en riant.

On montre plus tard que Gal Gadot et Kristen Wiig ont réalisé une vidéo musicale, où ils improvisent une chanson sur leur amitié, pendant qu’ils jouent, ils plaisantent et dansent dans les coulisses, démontrant la relation d’amis qu’ils ont développée.

‘Wonder Woman 1984’ sortira dans les salles mexicaines le 17 décembre Aux États-Unis, ce sera le 25 décembre 2020, simultanément sur grand écran et sur HBO Max.