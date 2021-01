Dominic Toretto est entré dans la dernière ligne droite de sa carrière sur grand écran, car le dixième volet sera sa clôture définitive de la saga, mais pourquoi cette décision a-t-elle été prise après plusieurs années de succès au box-office? La réponse a été donnée quand Vin Diesel a parlé de «Fast and Furious 10».

Il reste peu de chose pour la première de “ F9 ” dans les salles, après que sa première ait été retardée en raison de la pandémie de coronavirus et bien que les producteurs se concentrent sur la sortie du long métrage sans aucun revers, il y a déjà des plans pour la conclusion de la saga qui se divise en deux parties.

Au départ, cette idée a été discutée même lorsque Paul Walker était vivant, mais elle a été choisie après avoir vu comment ‘Avengers: Infinity War’ et ‘Endgame’ ils ont réussi à diviser leur bout en deux. Cela a été révélé par Diesel dans une récente interview pour Entertainment Weekly:

“Eh bien, parce que c’est ce qui a toujours été discuté. Même dès 2012, 2013, c’était quelque chose que Paul [Walker] et j’ai discuté, se terminant par le dixième. Cela faisait toujours du bien. Et faire partie de la franchise Marvel, voir la possibilité que lorsque vous avez autant d’histoire, vous puissiez vous retrouver avec deux films. C’est quelque chose dont nous avions parlé qui est devenu réel. C’était juste une course merveilleuse et merveilleuse, et nous avions toujours imaginé que 10 serait l’adieu, la fin, et c’est ce vers quoi notre histoire tend. “