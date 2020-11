Après avoir vu ce court métrage, ne perdons pas de temps sur des questions inutiles. Oublions les explications rationnelles, les maux de tête. Nimic par Yorgos Lanthimos, c’est beaucoup plus agréable si l’on surmonte la confusion immédiate qu’elle génère et, après avoir pris quelques respirations profondes, permet à son contenu d’aller directement dans le subconscient, où il faut le laisser reposer pendant quelques jours – il y aura ceux qui auront besoin de semaines.

Après ce temps de grâce il sera possible – maintenant oui – de se poser des questions qui, bien qu’elles n’obéissent pas à la logique, seront les plus intéressantes, surtout si elles ne se situent pas dans un plan général, mais choisissent plutôt de les formuler pour soi :

L’acteur Matt Dillon joue dans le court métrage de Yorgos Lanthimos, qui a été tourné à Mexico.

Suis-je sûr que je suis qui je pense être?

Ce qui précède est une question qui se posera probablement au début de cet exercice: doute, il faut le dire, qu’il soit non seulement valable mais aussi généralement très divertissant.

En voici un autre: Quelle signification cache un objet le plus ordinaire – Mais en même temps doté d’un symbolisme puissant, comme le montre l’œuvre de Dalí – comment est un oeuf?

Et si, tel est mon cas, je préfère la manger étoilée que l’eau: est-ce le signe que j’ai une meilleure intégrité psychique et émotionnelle que ceux qui les préfèrent chauds? Est-ce que j’ai plus de capacités, alors, à sauvegarder mon Soi? ?

À ce stade, et après tant de films que nous avons vus Lanthimos (Mes condoléances à ceux qui ne l’ont pas fait: ils ont beaucoup perdu), il faut déjà savoir que le metteur en scène grec ne se lit pas de manière conventionnelle, sauf dans The Favorite, et cela avec ses appartements. La même chose se produit avec David Lynch. Les deux mondes actuels parsemés d’onirisme et de délires apparents qui, bien qu’ils soient aux antipodes du cinéma commercial auquel nous sommes habitués, ont la qualité de rester dans nos têtes avec encore plus d’intensité et de persistance. Je ne me souviens pas vraiment d’une seule séquence mémorable de Gemini Man pour le moment, mais oh, comment sortir de votre esprit cette sinistre famille de lapins Inland Empire ou, bien sûr, cette formidable scène d’automutilation Dogtooth?

L’actrice Daphne Patakia joue une sorte de voleur d’identité dans Nimic.

Servez cette dernière réflexion pour continuer avec le mode ludique des interrogations. Par exemple, je ne peux m’empêcher de me demander si je préférerais trouver un cauchemar de Lynch filmé par Lanthimos au cinéma ou si j’opterais pour l’équation inverse. Par souci de maintenir ma paix intérieure, je pense que j’opterais pour le premier, mais je ne suis pas entièrement convaincu. Il me faut encore quelques mois pour finir de localiser dans mon cerveau ce que j’énumère ci-dessous: le regard perdu de Matt Dillon; un violoncelle strident; les rues solitaires de Mexico; un couple de blanquillos dansant dans une eau cristalline et pétillante. Après cela, nous verrons.

Nimic est disponible dans MUBI Amérique latine. Sa production a également eu la participation du directeur de la photographie mexicain Diego Garcia et le chef décorateur mexicain Daniela Schneider.

yorgos lanthimos



Carlos Jesús González Carlos Jesús (alias Chuy) est un écrivain et journaliste indépendant. Depuis 2006, il vit à Berlin, d’où il collabore pour différents médias. Ses passions sont sa famille, la bière, l’écriture d’histoires et le cinéma des années soixante-dix.