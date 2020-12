Malgré le fait que l’acteur Adam Sandler soit l’un des plus aimés du public grâce à ses comédies légères, les critiques détruisent généralement une grande partie de son travail lorsqu’ils envisagent une formule répétitive, malgré ces mauvais accueil, il s’est entouré d’acteurs qui apparaissent dans chaque production, mais il semble qu’une de ces formules pourrait être répétée très prochainement, car Adam Sandler et Drew Barrymore ils pourraient sortir un nouveau film ensemble.

Le duo d’Adam Sandler et Drew Barrymore a été répété trois fois, ‘Le chanteur de mariage’ à partir de 1998, ’50 premières dates’ 2004 et ‘Mélangé’ de 2014, il est donc devenu l’un des couples de films les plus appréciés de ces dernières années et il ne serait pas rare de les revoir dans un nouveau film ou une suite.

Dans le passé MTV Movie & TV Awards: le plus grand de tous les temps, ce qui était virtuellement, les deux acteurs se sont rencontrés et apparemment Adam Sandler et Drew Barrymore pourraient sortir un nouveau film ensemble, puisqu’ils ont parlé au public de leur travail ensemble, ce qui a conduit presque tous les 10 ans à se joindre à une nouvelle production, ils ont donc laissé la porte ouverte à cette possibilité, comme l’a commenté Sandler: “Drew, c’est 2020, alors tu sais ce que ça veut dire!” à quoi l’actrice a répondu que c’était simplement une mauvaise année et Sandler a conclu: “Oui, c’est vrai, mais c’est aussi une nouvelle décennie, donc nous pouvons faire un autre film ensemble”.

Il faut se rappeler que Sandler a un contrat millionnaire pour plusieurs films sur la plateforme Netflix, en plus de l’idée d’un univers cinématographique de ses personnages, quelque chose qui est né à la suite de ‘Le Hubie Halloween’, donc l’apparition de l’un des personnages de Barrymore pourrait être une réalité.