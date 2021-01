L’Arrowverse continue de se développer et maintenant on nous présente la bande-annonce de Superman et Lois, une nouvelle série qui sera localisée après les événements du grand crossover Crisis on Infinite Earths, et qui vise à étendre efficacement les arcs d’histoire que les personnages principaux avaient dans ledit événement.

Dès les premières minutes de l’aperçu, force est de constater que la chaîne CW a jeté la maison par la fenêtre avec cette production, puisque la cinématographie et les effets qu’elle affiche sont dignes d’un projet de film (en fait, si l’on voir les commentaires sur YouTube, il y a de nombreuses mentions du fait que le fragment partage la tonalité avec un film de Zack Snyder). Ainsi, il ne reste plus qu’à préparer une aventure qui s’annonce de grande qualité.

Dans la série, Lois Lane et Clark Kent sont mariés et ont deux enfants adolescents. Un beau jour, la famille décide qu’il est temps de mettre leur résidence à Metropolis en pause et ils déménagent à Smallville., car la vie les a frappés avec des épreuves très difficiles, comme la «perte d’emplois» et le départ d’êtres chers (vraisemblablement Martha et Jonathan Kent). Il est frappant que, dans un premier temps, il semble que nous allons être confrontés à un récit sombre, mais avec le passage des minutes de petites blagues et de brefs moments de fraîcheur s’ajoutent – comme quand un Clark déçu se lamente parce que «parfois je voulais juste pouvoir se saouler »-.

Début 2020, Elizabeth Tulloch, qui joue Lois, a annoncé que le tournage avait déjà commencé. Pour cette raison, il est évident que tout a été fait pour que le produit final soit prêt le plus rapidement possible.

La bande-annonce de Superman et Lois nous informe que Ce sera le mardi 23 février que le premier épisode pourra être vu aux États-Unis. Il est à noter que ce pilote durera 2h. Il n’y a toujours pas de date de sortie au Mexique.

arrowverse Superman et Lois The CW



