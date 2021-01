Sylvester Stallone revient au septième art, mais pas en tant que boxeur ou soldat de l’armée américaine, mais en tant que super-héros et pour que ses fans voient une partie de son apparence qu’il aura dans son prochain projet de film, la nouvelle photo de ‘Samaritain’.

Il faut se rappeler que le long métrage est une adaptation des bandes dessinées créées par Kurt Busiek et Brent Anderson, il sera réalisé par Julius Avery, le cinéaste qui a réalisé ‘Son of a Gun’, tandis que Stallone sera le protagoniste de l’histoire, un héros à la retraite qui retour à l’action. Les autres acteurs seront les acteurs Moisés Arias, Javon Walton et Natacha Karam.

Quant aux images du projet, certaines étaient auparavant publiées sous forme de fuites ou publiées par Stallone lui-même, mais elles ont montré les coulisses des enregistrements qui se sont terminés en novembre dernier, maintenant enfin le magazine Film total a publié une nouvelle photo de «Samaritain» qui montre le protagoniste plus en détail.

Sur cette image, l’acteur de 74 ans peut être vu en train d’arrêter un camion d’une main tandis que de son autre bras il protège un enfant de l’écrasement de cette voiture, quant à sa tenue, les capes et collants qu’ils portent sont laissés de côté. Habituellement ces personnages de bandes dessinées préfèrent opter pour une veste moutarde avec un chapeau, un jean bleu et une chemise noire.

“Un enfant apprend qu’un super-héros que l’on pensait avoir disparu après une bataille épique il y a vingt ans, en fait, peut encore être présent”, lit-on dans le bref synopsis du film publié par le portail IMDb.

Ils prévoient de sortir “ Samaritan ” le 4 juin 2021 selon IMDb, mais on ne sait pas s’il sortira directement en salles ou ce sera comme “ Wonder Woman 1984 ”, avec une sortie simultanée sur grand écran et en streaming. Nous devrons être attentifs à toute mise à jour ou à une avance future.