De face et sans aucune dissimulation, «Sylvie’s love» est un mélodrame romantique qui fait clairement référence à Hollywood classique. Ou le vieux Hollywood, comme vous préférez l’appeler. Un film fait «à l’ancienne» et de ceux «non faits» qui respire à la fois nostalgie et honnêteté. Un film “très d’une autre époque”, qui aurait parfaitement pu être réalisé il y a plus de 60 ans et maintenant récupéré et réédité après le processus de restauration dû et coloré.

De la musique aux costumes en passant par les performances, “ Sylvie’s Love ” est une performance digne de confiance et évocatrice sans intérêt à offrir aucune sorte de mise à jour, sauf, le cas échéant, que sa volonté de rester en dehors d’eux est plus une décision consciente que instinctif. Ce que nous pourrions appeler un exercice prémédité et cohérent de style avec toute la loi, ainsi qu’une histoire d’amour sans complexe ni peur de paraître ou de se sentir «démodée».

Au contraire, le cinéma old-school, véhément naïf et pour lequel il semble que le temps ne passe pas qui continue à fonctionner de la même manière basé sur le même: respect maximum du manuel de style, son attachement aux sentiments universels et son Caractère serviable, humble et innocent. Le nouveau venu Eugene Ashe écrit et dirige ce modèle et ce mélodrame romantique très efficace qui brille des mains de Tessa Thompson et Nnamdi Asomugha.

Par Juan Pairet



@Wanchopex