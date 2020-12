Après avoir réalisé le film d’animation nominé aux Oscars Mirai, ma petite soeur (2018), le réalisateur acclamé Mamoru Hosoda et Studio chizu s’associera à nouveau avec le distributeur français Charades pour le lancement mondial de votre nouveau film: Belle (Ryū à Sobakasu no Hime). La production est prévue pour la première à l’été 2021 au Japon.

Variety, qui a rapporté en exclusivité le partenariat entre Studio Chizu et Charades, a décrit l’intrigue du film comme suit:

«Belle suivra une adolescente qui vit entre le Japon moderne et un monde virtuel appelé« U ». Comme pour certains travaux précédents de Hosoda, notamment Digimon: The Movie et Summer Wars, Belle explorera l’impact de la technologie sur la vie et les relations. Hosoda abordera également des problèmes familiaux tels que la jeunesse, les liens familiaux et l’amitié pour créer une histoire sur le courage et l’espoir dans les moments difficiles.

Première image promotionnelle de Belle

Mamoru Hosoda est crédité en tant que réalisateur, scénariste et créateur du concept original du film qui commémorera le 10e anniversaire du Studio Chizu, une société cofondée par Hosoda et le producteur Yūichirō Saitō en 2011.

TOHO se chargera de la distribution du long métrage au Japon, tandis que Charades et Studio Chizu se chargeront des ventes en dehors de l’Asie. Les deux sociétés avaient auparavant collaboré sur Mirai: My Little Sister. Ce film serait distribué au Mexique et dans le reste de l’Amérique latine par Kem Media et Konnichiwa Festival.

Yohann Comte, co-fondateur de Charades, a décrit Belle comme “le film le plus ambitieux de Mamoru Hosoda” à ce jour.

«J’ai suivi de près l’évolution du brillant travail de Mamoru Hosoda au cours des dernières années. Sa voix continue de nous étonner, film après film. Nous sommes impatients de découvrir votre nouvelle vision des thèmes actuels et universels que vous maîtrisez. Nous sommes très fiers de gérer les ventes de son film le plus ambitieux à ce jour. “ Yohann Comte, co-fondateur de Charades.

Mamoru Hosoda

L’histoire de Mamoru Hosoda est celle de la persévérance. Comme beaucoup d’amateurs d’animation, Hosoda est tombé amoureux du médium en entrant en contact avec un film de Hayao Miyazaki, dans son cas, c’était El castillo de Cagliostro (1979). Après avoir terminé ses études universitaires, le jeune réalisateur en herbe a soumis sa candidature pour rejoindre le légendaire Studio Ghibli, mais n’a pas été retenu. Hosoda chérit toujours la célèbre lettre de refus signée par Miyazaki lui-même.

Au début de sa carrière, Mamoru s’est associé à Toei Animation pour qui il a réalisé plusieurs épisodes et films de grandes franchises telles que Digimon ou One Piece. Puis il a reçu un appel inattendu de Ghibli pour diriger Howl’s Moving Castle. Cependant, le réalisateur obstiné n’a pas été en mesure d’aller de l’avant avec le concept dans les étapes initiales de la production et a été licencié.

La carrière d’Hosoda allait enfin décoller après la sortie du film bien-aimé The Girl Who Leapt Through Time (2006), qui serait suivi du hit commercial de science-fiction Summer Wars (2009). Avec ses productions au Studio Chizu, le réalisateur n’a fait qu’accroître sa renommée internationale pour ses histoires fantastiques pleines d’humanité, telles que The Wolf Children (2012), The Boy and the Beast. (2015) et Mirai, my Little Sister (2018), qui a été nominée pour le meilleur film d’animation aux 91e Academy Awards à Hollywood.

Vous pouvez regarder The Girl Who Leapt Through Time, Summer Wars et The Wolf Children sur Netflix.

Belle Mamoru Hosoda



