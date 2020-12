Un sujet énigmatique prend une décision. Il fait ses valises, laisse de l’argent sur la table de la salle à manger et quitte finalement une maison pauvre, prévoyant peut-être de ne jamais revenir. Des heures plus tard, réveillez-vous Tamara (Croix des anges), une femme ayant une déficience intellectuelle, qui est surprise par l’absence de son frère et qui ne tarde pas à vivre une étrange solitude. Mais tout change quand, plus tard, elle trouve un bébé solitaire dans un kiosque à journaux et décide de l’emmener avec elle … C’est ainsi que le drame Tamara et Catarina (2016), réalisé par Lucia Carreras, prête attention aux victimes de l’abandon et à la manière dont elles peuvent se réchauffer mutuellement, même s’il s’agit d’une coexistence éphémère.

Quatre ans après sa première mondiale et face à sa première sur la plateforme MUBI, Cinéma PREMIERE Il a discuté avec la réalisatrice et scénariste du film, qui nous a parlé de certains détails de production, de la nature de l’histoire, ainsi que de ses futurs projets cinématographiques.

La recherche du réalisme sublime

Pour le tournage de Tamara y la catarina, qui a eu lieu à la fin de 2015, les lieux comprenaient des extérieurs de l’État du Mexique et le centre historique de CDMX. Cependant, plus de 50% du scénario s’est déroulé dans la maison de Tamara, ce qui a nécessité à lui seul trois semaines de tournage et a rendu difficile l’utilisation d’une véritable maison pour résoudre ces scènes à l’intérieur. Donc, Lucia Carreras a accepté de construire une fausse maison dans un forum télévisé, avec des résultats surprenants, même si elle n’était pas convaincue à l’origine d’une telle idée.

«Travailler dans le forum ne m’a pas battu. Je pense que les cinéastes sont très enclins à préférer les lieux. C’est pour une question même de sensation. Mais Jay Aroesty, qui est le concepteur de la production du film et qui a également fait la conception de la production pour Days of Grace, il m’a dit de ne pas avoir peur.

«C’est un spécialiste des espaces, en termes de construction. L’un des avantages avec lesquels il m’a convaincu était donc: «Nous pourrons reproduire la maison que vous voulez, c’est-à-dire comme vous la voulez. Comme c’est dans ta tête, dessine-moi le plan et je le ferai ainsi »».

Le cinéaste était enclin à avoir une adresse de référence dans la commune de Naucalpan, dont la recherche préliminaire n’a pas été facile. Pour le réalisateur, il était important que la maison choisie soit à un seul étage et de couleur grise, caractéristiques difficiles à trouver dans les quartiers colorés et où les gens «font l’effort de continuer à construire» vers le haut. Enfin, une façade répondant à ces exigences a été trouvée et l’équipe de Tamara et Catarina a érigé un forum maison mobile et détachable, qui respectait les dimensions de cette maison authentique.

«L’avantage que nous avions [en el estudio] ce n’était rien d’autre que le mur intérieur [la que divide la habitación de Tamara y el comedor] ça pourrait bouger. Ils pouvaient tous être déplacés, la maison était un casse-tête, mais ce que nous avons fait, ce n’était pas de déplacer les murs extérieurs, mais simplement de déplacer le mur intérieur pour faire de la place pour le tournage. Et le plafond avait des ouvertures pour le [fuente de] la lumière n’est jamais à l’intérieur de la maison mais vient toujours de l’extérieur, ce qui lui donne aussi une sensation plus réaliste ».

Depuis qu’il a commencé à écrire le scénario, Carreras a prédit un film plein de couleurs opaques, faisant valoir un reflet de «comment je vois Mexico». La cinéaste commente que l’éclairage comprenait des filtres gris pendant le tournage et que déjà en post-production, elle a choisi de soustraire la saturation des couleurs du matériau filmé.

«Les images que j’avais [en mente] et je pense qu’ils sont parvenus à recréer dans le film, ils sont une chose poétique décadente. Ce n’est pas de la pornomerie, mais il y a quelque chose de sublime dans ces murs gris, dans ces murs géants de maisons, et maisons et maisons grises […] L’art a été très pensé pour que tout soit jeté vers le gris et nous avons essayé de travailler avec peu de couleurs vives, essentiellement pour que les couleurs vives qui ressortaient soient celles de Tamara, qui sont le rouge et le rose. Rouge, Catarina et rose parce que c’est sa couleur préférée.

La solitude fatidique

Dans l’histoire de Tamara et Catarina, ce ne sont pas seulement les personnages titulaires qui doivent vivre ensemble de manière inattendue. En apprenant que Tamara héberge un bébé abandonné à la maison, Doña Meche (une voisine, jouée par Angelina Peláez) décide de l’aider à prendre soin de la petite fille, ainsi que de lui fournir les bases d’une bonne mère. Étant également un personnage solitaire, la vieille femme est bientôt absorbée par une dynamique familiale hors du commun, où trois générations de femmes non consanguines forment un lien affectif. Cependant, Lucía Carreras nous dit qu’à aucun moment elle n’a prévu de se laisser complètement emporter par cette lumière d’espoir.

«J’ai toujours été très clair sur le fait que cela devait se terminer de manière réaliste. Ce n’était pas un «Et ils vivent heureux pour toujours». Ce n’est pas un film de cette coupe, c’est un film réaliste. Mon intention était de faire un film qui bouge entre deux lignes: l’émouvant et le dur, le douloureux de cette réalité. Cela ne pouvait pas avoir une fin pleine d’espoir.

Le réalisateur affirme avoir exploré plusieurs fins peu flatteuses pour le film, à la recherche de celle qui serait atteinte “de manière plus organique”. D’un autre côté, il était toujours conscient que Tamara et Catarina se concentreraient sur les personnages abandonnés et non sur ceux qui les laissaient seuls. Selon Carreras, c’est au spectateur de se dire des sous-intrigues invisibles d’Eeas.

«Le film parle de solitude et d’abandon, parce que tous les trois sont abandonnés. Doña Meche est abandonnée par ses enfants, Tamara est abandonnée par son frère et la fille est en quelque sorte abandonnée par ses parents. Et je voulais que l’histoire parle d’eux trois. Que les personnages qui les abandonnent étaient totalement absents, sauf Paco [el hermano], qui est le déclencheur de l’histoire […] Il était important pour moi que le point de vue soit le leur et ce qu’ils ont vécu pendant ces cinq jours.

Quatre ans plus tard …

Tamara and Catarina a été présentée dans le monde entier au Festival international du film de Toronto 2016, mais ce ne sera que deux ans plus tard qu’il sera commercialisé en première au Mexique. Selon Lucía Carreras, cette occasion – fin 2018 – aurait été la dernière fois qu’elle aurait regardé son dernier long métrage, car elle pense que le revisiter est quelque chose de “très douloureux”.

«Je ne connais aucun cinéaste qui regarde et regarde ses films. C’est très difficile car avec le temps, on commence à remarquer plus de choses […] Ce que vous voyez toujours, ce sont les erreurs que vous avez faites, les choses qui ne vous ont pas convaincu. Vous ne voyez pas ce que vous avez réalisé, mais vous voyez le contraire«. Alors non, je préfère ne pas les voir [ninguna de mis películas]».

La cinéaste mexicaine évoque une scène extrêmement difficile à dissimuler une ombre de micro, qui s’est glissée pendant le tournage et qu’elle ne peut ignorer. Cependant, ce qu’il apprécie, c’est de recevoir les commentaires du public, comme cela s’est produit au ReelAbilities Film Festival 2020, composé de titres sur des personnages handicapés et où Tamara et Catarina sont apparues comme film d’ouverture.

«Il est très agréable de découvrir les couches d’un film dans la lecture que différents publics en font. Je suis super fier de Tamara et Catarina. Cela me semble un très beau film, il me semble très énergique […] Je pense que c’est un film très bien fait.

Il y a des années, l’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques a décerné à cette production trois nominations aux prix Ariel, dont la meilleure performance féminine pour Croix des anges, qui n’a pas gagné et cela ne cesse de semer la confusion chez Lucía Carreras. D’autre part, la réalisatrice de 47 ans et son actrice principale ont remporté quelque chose de plus précieux qu’une statuette, et c’était “une amitié très intense, très forte, très intime et très belle”. Associés, a fondé la maison de production Mothercine, dont l’objectif initial était de construire le premier opéra de Cruz, intitulé Noeud mixtèque, un long-métrage à venir où Carreras fait ses débuts dans le département de production et qui (sa sortie est reportée en raison du COVID-19) lancera provisoirement un festival l’année prochaine.

Enfin, à propos de son prochain long métrage en tant que réalisatrice et scénariste, la lauréate de l’Ariel du meilleur scénario original (La caula de oro) a commenté: Cinéma PREMIERE attendre des fonds et avancé certains détails de production.

«L’intention était de filmer cette année, mais bon, on sait déjà ce qui s’est passé … C’est un projet qui s’appelle Posthume Et je n’ai jamais dit de quoi il s’agissait, et je ne dirai jamais de quoi il s’agit, car c’est un projet où l’important ce sont les révélations qui se font dans l’histoire et il est très difficile de le décrire sans compter les révélations. C’est un très petit projet. Ce sont deux personnages, un lieu, un décor, une nuit. Donc c’est très intime, c’est très personnel […] Il est construit à partir de fantaisie ou de réalisme magique.

Tamara y la Catarina, écrit et réalisé par Lucía Carreras, est disponible sur la plateforme MUBI depuis le 29 novembre.

Lucía Carreras Tamara et Catarina



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.