Dans une tournure très curieuse des événements, tout semble indiquer que Tanya Roberts est toujours en vie… Même s’il avait été dit précédemment qu’il était décédé. C’était son représentant, Mike Pingel, qui était chargé de nier la nouvelle qu’il avait lui-même été chargé de diffuser hier auprès des médias spécialisés, même en lançant un communiqué de presse officiel.

Les rapports initiaux (guidés par les informations de Pingel) mentionnaient que l’étoile 007: A View To a Kill est décédée le 24 décembre 2020 après s’être effondrée en marchant dans la rue en promenant ses chiens. C’est cet effondrement qui l’a conduite à l’hôpital Cedars-Sinai, à Los Angeles, en Californie. Désormais, le portail TMZ, qui a été parmi les premiers à établir le contact avec l’assistant, a confirmé que le centre médical lui-même vient de préciser que l’actrice montrait des signes de vie, bien qu’il n’ait pas donné plus de détails sur la façon dont cela s’est passé.

Tanya Roberts a montré des signes de vie.

Selon le site, le mari de la mannequin également a reçu l’appel avec la bonne nouvelle vers 10 heures du matin le 4 janvier. De plus, ce fut, selon ce qui est dit, un moment assez émouvant et surprenant.Cela s’est produit juste au moment où le veuf présumé était au milieu d’une interview avec Inside Edition. Selon la chronique disponible dans la note contenant le discours, Lance O’Brian fondit en larmes en raccrochant le téléphone et en disant ce qui suit à l’intervieweur:

“[Desde] l’hôpital me dit qu’elle est vivante. Ils appellent de l’équipe de soins intensifs. “

Il est clair que la surprise de Lance était partagée par tous ceux qui l’entouraient, car, selon lui, les médecins lui avaient dit que l’interprète n’avait plus d’espoir, bien que quelques secondes avant d’avoir brièvement ouvert les yeux, un problème qui n’était vu que comme un réflexion.

Pour célébrer que Tanya Roberts est toujours en vie, c’est une bonne idée de jeter un coup d’œil à cette revue de sa carrière à l’écran.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.