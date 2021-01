VaDeadline rapporte que les acteurs Taron Egerton (‘Rocketman’) et Paul Walter Hauser (‘Richard Jewell’) joueront dans la série policière Apple TV + basée sur les mémoires de James Keene,“ Avec le diable ”. Rappelons qu’Egerton a également joué pour la plate-forme de diffusion dans le film biographique«Tetris», histoire où l’acteur incarne l’homme d’affaires néerlandais Henk Rogers.

Publiés en 2011, les mémoires basés sur de vrais événements se concentrent sur leur propre auteur James Keene, le fils d’un policier et grand footballeur dont la vie et la carrière prennent une tournure complètement inattendue lorsqu’il est envoyé en prison pendant des décennies sans aucune possibilité de libération conditionnelle.

Des mois après sa condamnation, Keene a été approché par le procureur qui l’a mis derrière les barreaux pour lui donner la possibilité de se libérer à condition de se lier d’amitié avec le meurtrier reconnu coupable Larry Hall, qui devait bientôt être libéré sous condition. Sa mission n’était autre que de lui faire avouer deux meurtres et de faire en sorte qu’il reste en prison.

La série durera six heures adaptée par le scénariste Dennis Lehane (“ Mystic River ”) et réalisée par Michael R. Roskam, qui a précédemment travaillé avec Lehane sur “ The Drop ”. Apple Studios produira le projet aux côtés de Lehane, Egerton et Roskam, avec Bradley Thomas et Dan Friedkin d’Imperative Entertainment, Richard Plepler, Ryan Friedkin, Scott Lambert et Alexandra Milchan d’Emjag Productions, Keene et Kary Antholis en tant que producteurs exécutifs.

Les droits du roman ont été acquis à son époque par Brad Pitt et son Plan B Entertainment avec l’idée de l’adapter en série pour HBO dans la même veine que “ True Detective ” ou “ The Night Of ”, mais le projet s’est effondré après que l’ancien dirigeant de HBO, Richard Plepler, quitte WarnerMedia et crée sa propre société Eden Productions.