L’une des choses qui a suscité le plus d’attentes chez les fans de Marvel concernant le prochain film du dieu asgardien du tonnerre est la romance que Valkyrie aura dans “ Thor: Love and Thunder ”.

Tessa Thompson a fait ses débuts dans ce rôle dans l’univers cinématographique Marvel dans “ Thor: Ragnarok ”, et l’actrice est sur le point de jouer un rôle encore plus important dans la suite.

Natalie Portman pourrait revenir dans la franchise de manière majeure lorsque Jane Foster hérite de Mjolnir dans le filmMais elle pouvait encore s’agenouiller devant la nouvelle reine d’Asgard, Thompson.

Le personnage de Chris Hemsworth, Thor, a rejeté le trône après avoir choisi de se frayer un chemin et de sortir dans l’espace lointain avec les Gardiens de la Galaxie, déléguant la supervision de son ancien royaume à Valkyrie.

Jusqu’à maintenant La nouvelle reine aurait cherché de la compagnie sur le trône d’une femme, ce que les fans et la communauté LGBT, ils ont hâte de voir, et dans une récente interview, l’actrice a parlé de la romance que Valkyrie aura dans «Thor: Love and Thunder».

“Je suis très excité. Je m’envole pour l’Australie dans quelques semaines, et les gens sont déjà là. Je reçois des vidéos très amusantes de Taika et des photos qui me mettent à jour. Mais c’est un excellent scénario, ça va être très amusant. C’est très amusant. département de musique, je suis ravie », a déclaré Tessa Thompson.

Plus précisément, lorsqu’on lui a demandé si elle trouverait l’amour ou le tonnerre, Thompson a déclaré qu ‘«il y a les deux, ils ne s’excluent pas mutuellement. Elle aime un amour rapide comme l’éclair».

Compte tenu de ce que l’on sait jusqu’à présent de l’histoire, dans “ Thor: Love and Thunder ”, la rumeur dit que cela se déroule à une échelle similaire à celle de “ Avengers: Endgame ”.

Le film verra les Gardiens de la Galaxie, la recherche d’une reine Valkyrie et le retour de Jane Foster, avec Christian Bale dans le rôle du méchant Gorr et une apparition de la version Disney + de Loki de Tom Hiddleston qui voyage dans le temps ne peut être exclue.