Dans le genre des super-héros, peu d’acteurs ont donné vie à deux productions différentes, mais un seul d’entre eux a participé à deux films la même année, nous nous référons à Josh Brolin, qui en 2018 a donné vie à Thanos au sein de l’univers cinématographique Marvel et a également donné vie à Câble pour ‘Deadpool 2’, mais apparemment ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons cet acteur, car apparemment Josh Brolin reviendra à Marvel.

Le méchant Thanos est enfin apparu dans le film ‘Avengers: guerre à l’infini’, joué par Josh Brolin et ensuite retourné à ‘Avengers: Fin de partie’, devenant l’un des rôles les plus importants qu’il a eu ces dernières années et il n’est pas exclu qu’il ait une apparition dans ‘Éternels’ et on en sait plus sur ce personnage à un âge beaucoup plus précoce.

Selon des informations provenant de sources proches de Marvel Studios, il est très probable que Josh Brolin de retour à Marvel, puisque, apparemment, le personnage de Thanos dans ‘Eternals’, mais ce n’est pas tout, car, après avoir confirmé la troisième tranche de Deadpool désormais au sein du MCU, il n’est pas exclu que nous reverrons Câble, répétant son rôle à deux reprises.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur l’intrigue possible de «Deadpool 3», mais apparemment, il cherchera à expliquer l’arrivée du personnage au MCU et cela a très probablement à voir avec le voyage dans le temps, quelque chose qui ‘Deadpool 2’ comme dans les derniers versements de Avengers a été abordée, réussissant à avoir une sorte d’unification où elle serait également impliquée à la fois Câble comme Domino.