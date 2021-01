Avec l’éruption du Moi aussi est venu, finalement, des représentations cinématographiques et télévisuelles du mouvement et de ses histoires, de ses survivants et de ses auteurs. Les films et séries qui ont résulté de ces enquêtes comprennent des récits prêts à l’emploi et conventionnels, comme celui de Le scandale – Où des femmes fortes et imprudentes s’unissent pour renverser le puissant monstre -; projets télévisés désorientés comme Le pack –Qui dans son empressement à souligner finit par reproduire des images qui renforcent les regards violents–; ou une mini-série comme Je peux te détruire, qui problématise «la victime» et lui donne une agence que d’autres titres lui refusent. Parfois simplistes et évidents, parfois plus nuancés et rebelles, les récits de Me Too sont juste à la recherche de leur langage, du regard qui non seulement raconte ou explique ou exploite pour le marché, mais aussi résiste. Des regards qui creusent la terre, comme j’ai récemment entendu l’écrivain le dire Gabriela Jáuregui.

L’assistant, les débuts fictifs du cinéaste documentaire Kitty vert, fait un certain pas vers ces regards plus évolués qui creusent et exhument des structures non évidentes, et ce, non pas en racontant des croisades stéréotypées et tonitruantes, mais comme un air glacé qui atteint le centre de la Terre. Ce centre, dans le cas d’abus et de violence systématique, est constitué des machines du silence et de la désensibilisation, et c’est exactement ce que nous voyons dans les 24 heures de la vie professionnelle de Jane (Julie Garner, Ozark), un aspirant producteur de films qui a décroché le poste convoité d’assistant dans une société de production. Elle est la première à arriver, la dernière à partir; celui qui allume les lumières, fait le café et prépare tout pour l’arrivée de ceux d’en haut. C’est aussi elle qui ramasse et range soigneusement les boucles d’oreilles et autres objets féminins qu’elle trouve traîner dans le bureau de son patron: vestiges inconfortables de la veille. Jane les découvre avec un visage de confusion et de conflit, mais continue ses tâches en silence. Ce que Green dessine avec sa sensibilité documentaire, c’est un quotidien, la cellule, la plus petite unité d’un système violent et toxique.

Le caractère silencieux et oblique du film a beaucoup été dit comme l’un de ses principaux mérites. Comment il ne nous montre jamais bien l’agresseur devant la caméra, ce monstre ne se présente que comme une voix qui intimide le protagoniste par e-mails et appels téléphoniques. Elle, “heureusement”, n’est pas “son type”, selon un cadre lui informe, alors les abus prennent un autre tournant: “Je suis comme ça avec toi parce que je veux t’encourager”. Les agressions sexuelles ne sont que suggérées, car tout est raconté non pas du point de vue des femmes entrant et sortant du bureau de l’agresseur, mais de Jane, une nouvelle employée, qui commence à remarquer des dynamiques qui l’alarment – comme à son arrivée. une nouvelle assistante, trop jeune et inexpérimentée, que son patron place dans un hôtel. Jane a peur de perdre son emploi et, plus encore, de mettre en péril sa carrière naissante dans une industrie qui punit ceux qui dénoncent les abus.

Le changement de point de vue est intéressant, comme on l’a déjà dit, mais son pouvoir ne réside pas seulement dans ce changement de perspective par rapport aux autres propositions, mais aussi dans le fait que Jane est nouvelle, et Kitty Green en profite avec une écriture fine pour découvrir comment est que le système se réaffirme et fonctionne dans ses nouveaux membres. L’Assistant n’est pas seulement un film sur la violence, c’est un film sur un rite de passage.

Jane est un personnage calme et réservé, mais à la fin du film, nous comprenons également qu’un autre type de silence, plus profond et plus tragique, a commencé à se construire en elle. La corporation la ronge, se dépouillant de quelque chose, de sa voix, de ses chocs. Pour être productrice, elle doit se désengager d’elle-même.

Le film m’a fait penser à un essai récent de Vivian Abenshushan, dans lequel il parle de ce qui se passe à l’intérieur des ateliers littéraires, espaces de machisme effréné. En eux, les jeunes femmes qui veulent se consacrer à l’écriture reçoivent généralement aussi un autre type de formation, celle qui construit le silence en échange du pouvoir: là elles sont encouragées à épaissir leur peau face aux insultes et à la violence, et c’est leur façon de “montrer”. qui veulent être des écrivains, qui ont ce qu’il faut pour en être un. Avec des références à Rita SegatoVivian parle de ce type de formation comme d’une sorte de coutume, qui les oblige à laisser leur sensibilité à la porte. L’atelier – ou, dans le cas de l’Assistant, la corporation – comme école de désensibilisation. «La jeune fille essaie de ne pas pleurer. Puis-je le faire ou le reporter. Peut-être que je reviendrai la semaine prochaine comme un autre. Peut-être qu’elle incorporera les commentaires, peut-être qu’elle s’appropriera la cruauté et, à l’avenir, lorsqu’elle deviendra elle-même un atelier ou une tutrice, elle se lèvera en tant que nouvelle autorité devant d’autres jeunes femmes et les opprimera », écrit Vivian. Peut-être qu’à l’avenir, Jane adoptera également la cruauté lorsqu’elle deviendra productrice; peut-être pas, et finissent par quitter l’industrie. Le film n’a pas ces conclusions ou réponses, il résiste à ces méthodes conventionnelles.

La caméra ne quitte pas Jane. On obtient de petites doses d’informations à la fois dans les détails et dans le visage de l’actrice: la tension et la vulnérabilité qu’elle sait bien porter jusqu’aux lignes de son visage, de sa bouche, de ses yeux. Avant que le protagoniste n’ose balbutier ses inquiétudes, Green a déjà construit avec de petits éléments et situations l’ambiance glaciale et déshumanisée qui peu à peu intimide. On voit, par exemple, Jane se cogner sur un acteur célèbre dans l’ascenseur (Patrick Wilson, faisant un camée en tant que lui-même): c’est une rencontre dépersonnalisée, silencieuse, intimidante qui renforce le pouvoir que concentre le patron prédateur.

Dans un paysage cinématographique commercial qui associe la résistance à des images de femmes «donnant des coups de pied», l’Assistant peut laisser plusieurs personnes quelque peu angoissées par son apparente chaleur et résignation. Cependant, sa simplicité et son manque d’héroïsme permettent des aperçus peu visibles dans des films similaires. Kitty Green ne se contente pas de dénoncer la violence: elle étudie le sol au microscope, le substrat qui le supporte. Cela expose vos cellules. Comme celle de la violence comme spectacle, celle qui envoie un message et qui est toujours aux yeux des autres hommes – Jane reçoit des abus verbaux et professionnels au téléphone sous le regard de ses deux collègues -, et aussi la violence comme langage, un langage appris – au lieu de s’opposer à l’abus, ses deux collègues lui conseillent le ton et les mots à utiliser pour reconquérir la «faveur» du patron.

En ce sens et à sa manière, The Assistant énonce des racines violentes, à des moments où l’on ne sait toujours pas comment les nommer pleinement, faute de langage, verbal, juridique, social et visuel. Sa subtilité n’est pas de garder les agressions floues, ni de regarder la violence du coin de l’œil à travers Jane. Il fait plutôt un zoom dessus, nous montre le grain, avec des décisions de direction astucieuses et mesurées. Loin de cultiver dans le public une compassion distanciée pour les victimes – “pauvre, combien horrible que cela m’est arrivé” -, comme cela se produit avec des discours déjà prononcés qui présentent des agressions indéniables, à l’extrême extrémité du spectre, l’Assistant se complète avec propres images de notre mémoire. Ceux de ce professeur qui a humilié “pour nous bronzer”, le patron qui nous a dit que la vie professionnelle était une jungle et que seuls les plus forts survivaient. Ceux de ces moments où l’on a peur d’agir à partir du sensible, d’être ému, d’être indigné. Depuis quand nous avons appris, avec le feu de la peur, à durcir notre peau.

