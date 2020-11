Netflix a publié la dernière bande-annonce de The Dance, le nouveau film de Ryan Murphy qui se présente comme l’adaptation colorée d’une comédie musicale de Broadway et avec une distribution multi-étoiles. Meryl Streep revient aux comédies musicales de In the Woods et le fait en compagnie de Nicole Kidman (Nine), James Corden (Cats) et Andrew Rannells (Girls).

Au cas où vous vous demandez comment Murphy a assemblé un casting aussi spécial, vous devez probablement savoir de quoi il s’agit d’abord. Et c’est que c’est une histoire qui célèbre l’inclusion et condamne complètement la discrimination contre la communauté LGBT.

Dans une ville conservatrice de l’état de l’Indiana, une fille est interdite de danse scolaire car elle a l’intention de prendre sa petite amie comme partenaire officiel de l’événement. Face à ces événements, quatre stars new-yorkaises découvrent le conflit et se rendent en ville pour tenter de trouver une solution, ou à défaut, organiser une nouvelle et meilleure danse où tout le monde est le bienvenu.

Murphy a commenté à Variety que la raison pour laquelle tous ces acteurs et l’équipe qui se sont réunis pour ce projet sont heureux d’en faire partie, c’est parce qu’ils correspondent au message et au cœur de l’histoire.

“Il y a beaucoup de passion et de chaleur dans le film”, dit-il. “L’idée passionnante au cœur du film est” Tout le monde devrait pouvoir avoir une place à table “. Le thème du film est la lutte contre l’intolérance, et je pense que nous le ressentons tous dans nos vies.

La danse était à l’origine une comédie musicale à succès de Broadway qui s’est produite sur scène en 2018. Son succès lui a valu six nominations aux Tony Awards, dont celle de la meilleure comédie musicale, de la meilleure actrice et du meilleur acteur principal. La musique originale de la pièce a également été nominée. Composés par Matthew Sklar et avec des paroles de Chad Beguelin, ils accompagnent une histoire dont le concept a été créé à l’origine par Jack Viertel.

Cette adaptation cinématographique promet de nombreuses doses de leçons universelles sur l’amour, l’amitié et le travail d’équipe, mais elle vise surtout à porter le message contre l’intolérance à des niveaux élevés, avec de grands nombres musicaux et un style audiovisuel courtoisie du directeur de la photographie Matthew Libatique (A Star est née).

La comédie musicale est le premier projet de film que Ryan Murphy (Un cœur normal) a réalisé pour Netflix. Cependant, ce n’est pas la première à laquelle il collabore. La danse, en fait, fait partie de l’accord millionnaire que le réalisateur a passé avec le titan du streaming pour la création de nombreux originaux. De ce contrat sortent les séries Hollywood et Ratched, ainsi que le film Los Niños de la Banda.

Tout ce qui précède peut désormais être diffusé sur la plateforme du «N rouge», tandis qu’El baile arrivera au même endroit, à partir du 11 décembre.

Titre original: Le bal

An: 2020

Réalisateur: Ryan Murphy (Le cœur normal, 2014)

Acteurs: Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden

Date de sortie:11 décembre 2020 (États-Unis)

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.