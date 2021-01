L’un des principaux doutes entourant la première de “ Wonder Woman 1984 ” était le retour du personnage de Chris Pine, mais apparemment sa carrière dans le DC Extended Universe (DCEU) n’est pas terminée, comme on pouvait le voir. Steve Trevor dans «The Flash».

Le plus récent film de DC était axé principalement sur l’appareil utilisé pour le ramener., qui a laissé beaucoup de gens mal à l’aise à mesure qu’ils y pensaient.

Patty Jenkins a été épargnée par les critiques, mais il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Pine reviendra pour “ Wonder Woman 3 ”, bien qu’elle ait techniquement été éliminée deux fois.

Avec le troisième volet de la princesse de Themyscira en cours de déroulement, cela obligerait l’équipe créative à trouver une autre explication sauvage de la raison pour laquelle il est toujours en vie plus de 100 ans plus tard.

Selon des sources proches de DC, cela pourrait avoir une solution grâce à l’un de ses prochains films, ayant la présence de Steve Trevor dans ‘The Flash’.

La solution la plus probable serait de voir Barry Allen le sauver juste à temps et effacer «Wonder Woman 1984» du canon. Non seulement cela, mais le speedster le laissera à Themyscira, ralentissant le processus de vieillissement et gardant le personnage jeune pour ‘Wonder Woman 3’.

Bien sûr, c’est juste une rumeur, mais cela se produira probablement car les pouvoirs de Barry ont la capacité de voyager dans le temps et même de traverser des dimensions et des réalités alternatives, mais il n’y avait aucune base dans la franchise jusqu’à présent pour lui de voyager dans le temps un siècle plus tôt.

En revanche, cacher Steve Trevor à Themyscira donnerait mauvaise mine à Diana alors qu’elle passe les prochaines décennies à le souhaiter tout en étant parfaitement en sécurité sur l’île sur laquelle elle est née.