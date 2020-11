The Last of Us, l’un des jeux vidéo les plus reconnus de ces dernières années, ira au-delà des consoles pour raconter une nouvelle aventure, mais cette fois à la télé au format série par HBO.

Par une déclaration, il a été confirmé que Neil Druckmann, directeur créatif du jeu vidéo The Last of Us and Uncharted, et Craig Mazin, créateur de Tchernobyl pour HBO, sera le producteur exécutif et scénariste de cette nouvelle série. Ils seront également rejoints par Carolyn Strauss (Game of Thrones; Tchernobyl) en tant que producteur exécutif de la série, ainsi que Evan Wells de Naughty Dog et Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions.

Craig et Neil sont des visionnaires dans leur propre ligue. Avec eux à la barre aux côtés de l’incomparable Carolyn Strauss, cette série est sûre de résonner tellement auprès des fans de jeux inconditionnels. LE DERNIER D’ENTRE NOUS ainsi que parmi ceux qui viennent de découvrir cette saga qui a défini le genre. Nous sommes ravis de travailler avec Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire épique et puissamment immersive », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation pour HBO.

«Nous sommes très heureux de travailler avec HBO et cette fantastique équipe créative pour donner vie à la série. LE DERNIER D’ENTRE NOUS. La narration innovante et l’ingéniosité de PlayStation sont un complément naturel à l’orientation créative de SPT. Notre collaboration est un bel exemple de notre philosophie de travail. Nous sommes impatients de développer des jeux IP encore plus emblématiques à l’avenir », ont déclaré Jeff Frost, président des studios de télévision Sony Pictures et Asad Qizilbash, responsable des productions PlayStation.

Un synopsis de cette prochaine adaptation en série révèle ce qui suit (via The Verge):

L’histoire se déroule vingt ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, un survivant endurci, est embauché pour sortir Ellie, 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui a commencé comme un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant alors que les deux doivent traverser les États-Unis et dépendent l’un de l’autre pour survivre.

L’histoire du jeu vidéo, publiée en 2013, raconte l’union d’une jeune fille de 14 ans et d’un passeur en quête d’un remède, à travers un monde post-apocalyptique frappé par une pandémie mortelle. Selon Variety, le jeu vidéo a atteint un peu plus de 20 millions d’exemplaires vendus accompagnés de différentes reconnaissances de l’industrie. D’autre part, The Last of Us Part II est sorti en juin 2019 (lire la critique du jeu vidéo ici).

Pour le moment, il n’y a pas de casting ou de date de sortie confirmée pour la série The Last of Us. Pendant ce temps, en termes d’adaptations de films sur des titres jouables en vidéo, Uncharted avec Tom Holland sortira en salles le 16 juillet 2021.

hbo le dernier d’entre nous



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.