La fièvre du retour dans la galaxie lointaine est telle que The Mandalorian est la série la plus piratée de 2020. Cela a été confirmé par le blog TorrentFreak, qui a souligné le fait que Le trafic de téléchargement illégal a considérablement augmenté avec l’arrivée de la production, qui s’est rapidement imposée comme l’une des plus discutées et plébiscitées à la télévision. (via Entertainment Weekly).

Le mandalorien a captivé les fans de Star Wars.

Le projet commandé par Jon Favreau et Dave Filoni a été le point de rencontre privilégié de ceux qui n’étaient pas satisfaits de la dernière trilogie de la Maison de la Souris centrée sur l’univers Star Wars, car la façon dont elle a revitalisé la franchise n’est pas passée inaperçue. . Le problème? Tous les fans fidèles n’ont pas accès à la plate-forme Disney Plus, que ce soit pour des raisons financières ou de localisation.

La dernière des options ci-dessus est susceptible d’être la cause des téléchargements dans la plupart des cas. La deuxième saison des aventures de Din Djarin et du petit Grogu a été créée sur le marché américain du streaming le 30 octobre 2020, mais n’est arrivée en Amérique latine que le 17 novembre. Pendant ce temps, il y avait plusieurs jours d’avantage pour que les premiers épisodes apparaissent gratuitement sur Internet. Mais notre région n’a pas été la seule à subir ce revers, puisque, aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a encore des zones de la planète qui, plus d’un an après son lancement, n’ont pas pu profiter du catalogue de services vidéo. Singapour et l’Europe de l’Est devront attendre février 2021.

Le facteur monétaire est également un facteur de grand poids, car il y a ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’ajuster leur budget aux prix proposés par le site, bien qu’il y ait la possibilité de contracter mensuellement ou via divers accords avec des téléphone portable ou télévision par câble.

Par exemple, au Mexique, il avait déjà été débattu depuis 2019 si l’arrivée du service favoriserait le piratage. Cette année-là, l’analyste Radamés Camargo a commenté ce qui suit (via):

“Il y a une tendance à la baisse dans le téléchargement de contenu piraté depuis l’arrivée de ce type de service, mais le fait qu’il ait atteint peu de territoires donne l’opportunité aux gens de consommer à nouveau le piratage.”

De plus, les internautes n’ont pas attendu et dans les premières minutes du 26 décembre, plusieurs portails de streaming en ligne gratuits sont devenus une tendance sur Twitter, car par ce moyen il était également possible de voir Soul, de Pixar, qui est également exclusif. de Disney Plus et est arrivé aux heures de fête.

La série Mandalorian a été victime de piraterie.

En plus de The Mandalorian étant la série la plus piratée de 2020, Il a été suivi par The Boys, Westworld, Vikings, Star Trek: Picard, Rick et Morty, The Walking Dead, Arrow et Flash.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’aime écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.