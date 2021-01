La saga “ Jumanji ” est devenue l’une des sagas les plus rentables d’Hollywood, malgré le fait que certains fans de la première partie des années 90, n’avaient pas confiance dans les suites, maintenant il semble que la franchise pourrait s’agrandir, depuis qu’il a été révélé que l’actrice Karen Gillan aurait un spin-off de «Jumanji».

La célébrité anglaise a joué Ruby Roundhouse dans ladite franchise, séduisant le public pour sa performance, en plus d’être mieux reconnue par le public que sa personnification en tant que Nebula for the Marvel Cinematic Universe (MCU) où elle doit porter du maquillage et diverses prothèses. qui cachent son visage.

Maintenant, selon les informations du journaliste Daniel Richtman, Karen Gillan aurait un spin-off de “ Jumanji ”, pour exploiter davantage ses talents de comique et d’action sur grand écran, cependant, la source n’a pas indiqué en quoi consistait ce projet. ou si l’un de ses compagnons serait inclus ou si ce sera une série spéciale.

Malheureusement, ce serait la première fois qu’un projet dérivé de “ Jumanji ” serait évoqué, il n’y a donc rien de certain sur la véracité de cela, mais cela pourrait être une grande possibilité en raison des bénéfices millionnaires des films, car seulement Jumanji: The Next: Level a levé 800 millions de dollars, donc Par Sony Picures serait une mine d’or, alors ne négligez pas l’idée.

D’autre part, Gillan est arrivé en Australie ces derniers jours pour enregistrer le film ‘Thor: Love and Thunder’, avec ses collègues ‘Guardians of the Galaxy’, Dave Bautista et Chris Pratt, confirmant que Nebula sera dans la suite. qui arrivera le 6 mai 2022.