En août prochain, James Gunn présentera son nouveau projet “ The Suicide Squad ”, un film où nous verrons une poignée de nouveaux personnages, dont celui joué par John Cena, ‘Le pacificateur’ (Pacificateur). Ce sera une série de comédie, d’action et d’aventure dont la première saison comprendra huit épisodes qui, selon Gunn lui-même, ont commencé la production.

Le cinéaste a partagé une publication sur Instagram où nous le voyons arborant un t-shirt Peacemaker, ainsi que son nouveau look teint en blanc. Apparemment, Gunn a écrit la première saison de la série en huit semaines à peine, juste après avoir livré le dernier brouillon du scénario de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’.

La série a été annoncée l’automne dernier et depuis, Gunn a assemblé un casting pour accompagner Cena. Ici entrera Steve Agee et Jennifer Holland répétant leurs rôles de John Economos et Emilia Harcourt dans ‘The Suicide Squad’, en plus de Danielle Brooks, Robert Patrick, Chris Conrad, Lochlyn Munro, Chukwudi Iwuji, Annie Chang et Christoper Heyerdahl.

Bien que les détails de cette nouvelle série basée sur le personnage de DC soient gardés secrets, nous savons que l’histoire explorera les origines du personnage joué par Cena dans le film qui sortira en salles le 6 août 2021. The Peacemaker is Christopher Smith, un diplomate pacifiste qui est prêt à utiliser la force comme n’importe quel autre super-héros pour faire avancer sa cause. Contre qui que ce soit, bien que la plupart des méchants auxquels il soit confronté soient des dictateurs et des seigneurs de guerre.

Pour le moment, HBO Max n’a pas annoncé de date de sortie pour cette nouvelle série qui sera liée à la liste des futurs films WB / DC.