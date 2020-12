Le casting du film avec Dwayne Johnson commence à prendre de plus en plus forme et c’est maintenant le même acteur qui a confirmé que Quintessa Swindell serait Cyclone dans “ Black Adam ”.

Swindell qui s’identifie comme non binaire, c’est-à-dire n’utilise pas de pronoms d’homme ou de femme, Elle est surtout connue pour son rôle principal dans “Trinkets” de Netflix, aux côtés de Brianna Hildebrand de “Deadpool” et Kiana Madeira de “The Flash”.

Il est également apparu dans un épisode de «Euphoria» de HBO et dans le prochain film «Voyagers».

Quintessa Swindell sera Cyclone dans ‘Black Adam’ rejoignant le casting dirigé par Dwayne Johnson dans le rôle de Black Adam, ainsi qu’Aldis Hodge dans Hawkman, Noah Centineo dans Atom Smasher et Sarah Shahi, qui jouerait Adrianna Tomaz.

Maxine est la petite-fille de Ma Hunkel, qui fut la première tornade rouge et un membre non officiel de la Justice Society. Après avoir été kidnappée et expérimentée sur elle lorsqu’elle était enfant, Maxine se rend compte qu’en tant que jeune adulte, elle a la capacité de manipuler le vent et les ondes sonores, ce qui la conduit finalement à être recrutée dans la Justice Society of America.

Bien que Maxine dégage souvent une personnalité pétillante, elle a souvent du mal à se sentir isolée et déprimée.

Prêt à gronder⚡️💪🏾

Un plaisir d’accueillir officiellement Quintessa Swindell dans notre casting de BLACK ADAM.

Ils joueront le rôle de CYCLONE.

J’ai hâte de travailler avec eux et nous sommes prêts à gronder dans la jungle de DC. # bringit # cyclone🌪 # blackadam⚡️

La production démarre au printemps 2021 pic.twitter.com/kIlHkZBmgh – Dwayne Johnson (@TheRock) 14 décembre 2020

“ Black Adam ” marquera les premiers débuts de Cyclone dans un autre médium, la famille Hunkel dans son ensemble a été sous-représentée dans les productions d’action réelle de DC, en dehors de Ma Hunkel apparaissant brièvement dans “ Smallville ”, et son casque apparaissant dans l’arrière-plan de «Legends of Tomorrow».

Les rumeurs menant à DC FanDome suggéraient que Warner Bros. recherchait une actrice non blanche pour représenter Cyclone.

Cyclone devrait être membre de la Justice Society of America, avec Hawkman, Atom Smasher et Doctor Fate. L’équipe fait partie de DC Comics depuis l’âge d’or, et des rumeurs suggèrent que l’équipe pourrait obtenir son propre film si “ Black Adam ” réussissait.